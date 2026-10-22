Reimond Manco confesó que Agustín Lozano lo llamó para fichar por Juan Pablo II

En una reciente revelación, Reimond Manco contó que pudo volver a competir en la Liga 1 y mudarse la ciudad de Chongoyape. Habló con el propio Agustín Lozano y explicó las razones de su rotundo rechazo.

Si bien para muchos ya es un exfutbolista al estar más ligado a los comentarios deportivos a estar dentro de un campo de juego, lo cierto es que Reimond Manco se mantiene en vitrina para volver a competir en cualquier momento. Durante los inicios de la temporada 2026 tuvo la oportunidad de vestirse de corto para mudarse a la ciudad de Chongoyape a pedido de Agustín Lozano.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Así es, el mismo Reimond Manco se animó a revelar que pudo fichar por Juan Pablo II para disputar el actual campeonato y que el propio Agustín Lozano lo llamó por teléfono para intentar persuadirlo de que aceptara la oferta. Eso sí, no se han conocido mayores detalles de la cantidad económica y todo lo que englobaba la propuesta, pero seguramente no era para nada despreciable.

“Este año, en enero de 2026, el presidente de la Federación (Agustín Lozano) me llamó para que vaya a Juan Pablo II, pero le dije que no. Me llamó hasta incluso un día antes de cerrar el mercado de fichajes”; comentó Reimond Manco en una reciente entrevista con el programa digital ‘Charla Franca‘ respecto a la última oferta recibida para volver a jugar profesionalmente.

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En cuanto a las razones de esta negativa de no volver a competir oficialmente en un campo de juego, el ‘Rei’ argumentó: “Tendrían que pasar muchas cosas. La mayoría tiene la idea de que yo la rompía y jugaba muy bien. En general, mi fútbol siempre fue vistoso y que llama la atención. Volver ahora y no entregar ese mismo fútbol, es mejor saber cuándo decir hasta acá nomás. También pasan cosas familiares para apresurar esa decisión. No volvería a ser lo que jugaba“.

La última vez de Reimond Manco en el fútbol profesional de la Liga 1

Son cinco temporadas en las que Reimond Manco se muestra totalmente alejado del fútbol profesional de la Liga 1. La última camiseta que vistió fue la de Alianza Universidad de Huánuco durante el año 2021, aunque el recuerdo no es tan positivo ya que descendió a segunda división al término de una campaña totalmente atípica al disputarse en Lima debido a la pandemia del Covid.

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Con las más recientes declaraciones en ‘Charla Franca‘, queda clarísimo que el popular ‘Rei’ no tiene muchas ganas que digamos de volver a competir profesionalmente. Con 36 años de edad, en la actualidad lo vemos más metido en streamings deportivos y semana a semana siendo parte del análisis de las jornadas futbolísticas de la Liga 1, así que por ahora estos son sus espacios.

Fuente: Liga 1.

DATOS CLAVES

Reimond Manco rechazó fichar por Juan Pablo II tras oferta de Agustín Lozano .

rechazó fichar por tras oferta de . La propuesta para su regreso al fútbol profesional sucedió en enero de 2026 .

. Alianza Universidad de Huánuco fue su último equipo oficial en el año 2021.