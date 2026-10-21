Celebran en Universitario: las 2 sensibles bajas de Juan Pablo II para visitar el Estadio Monumental

A días del partido en el Estadio Monumental, el plantel de Juan Pablo II llegará diezmado para enfrentar a la 'U'. Dos jugadores norteños no podrán ser convocados por un aspecto netamente legal.

Se viene uno de los partidos más interesantes del fin de semana entre Universitario de Deportes vs. Juan Pablo II. En el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, merengues y norteños se verán las caras en el Estadio Monumental con el único objetivo de lograr el triunfo para seguir arriba en la tabla de posiciones. Dicho esto, es la visita quien sufrirá dos sensibles ausencias.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Resulta que una buena noticia llegó a la interna de Universitario de Deportes ya que Juan Pablo II no podrá contar con dos jugadores claves en el equipo titular debido a un aspecto legal de vínculo contractual. Estamos hablando específicamente de Álvaro Rojas y de Paolo Reyna, ambos titulares en el esquema de Jorge Araujo y que están a préstamo en Chongoyape desde Ate.

“Confirmado: Álvaro Rojas y Paolo Reyna, a préstamo en Juan Pablo II, no jugarán ante la U”; fue la revelación del periodista Gustavo Peralta a través de su cuenta oficial de ‘X’. Y es que ambos futbolistas pertenecen a las filas de Universitario de Deportes y no se llegó a un acuerdo para que puedan competir en el Estadio Monumental, lo cual golpea futbolísticamente a los norteños.

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Confirmado: Álvaro Rojas y Paolo Reyna, a préstamo en Juan Pablo II, no jugarán ante la U. — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) October 21, 2026

El dinero que Juan Pablo II pudo pagar para contar con Álvaro Rojas y Paolo Reyna

En la previa de la confirmación de que Juan Pablo II no podrá contar con dos jugadores claves en su equipo titular como Álvaro Rojas y Paolo Reyna, también se pudo conocer que existió la posibilidad de que la directiva norteña haya concretado dichas inscripciones con el pago de un dinero importante que finalmente nunca llegó a las arcas de Universitario de Deportes.

Según el diario local ‘Líbero‘, existe una cláusula estipulada en el acuerdo de préstamo entre ambas instituciones en donde para ser habilitados de jugar contra la ‘U’ se debía realizar el pago de 25 mil dólares por cada jugador. Es decir, hablamos que Juan Pablo II debió abonar 50 mil dólares para que el volante y el defensor puedan estar presentes el fin de semana en el Estadio Monumental.

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Fuente: Juan Pablo II.

Día, hora y dónde Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026

En el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, Universitario de Deportes y Juan Pablo II se enfrentarán el próximo sábado 24 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. La transmisión oficial estará a cargo de la señal de L1 MAX, además de que en Bolavip Perú podrás seguir todas las incidencias para no perderte ningún detalle de este prometedor encuentro.

DATOS CLAVES

Álvaro Rojas y Paolo Reyna no jugarán en Juan Pablo II frente a Universitario .

no jugarán en frente a . 50 mil dólares no fueron pagados para habilitar a ambos futbolistas a préstamo.

no fueron pagados para habilitar a ambos futbolistas a préstamo. Universitario vs. Juan Pablo II jugarán el 24 de octubre en el Estadio Monumental.