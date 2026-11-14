¿Sin renovación? Jesús Castillo podría irse de Alianza Lima para firmar por Sport Boys

Una revelación de último momento asegura que Jesús Castillo podría dejar Matute para mudarse al Callao de cara a la temporada 2027. Descubre todos los detalles del caso.

En plena etapa final del campeonato y cuando varios equipos definirán su suerte en la última fecha del Torneo Clausura 2026, muchas directivas vienen planificando la posibilidad de sumar refuerzos de cara la siguiente temporada. Si bien no lo confirman de manera pública, ahora mismo se pudo conocer que Jesús Castillo podría mudarse de Matute al Callao.

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Fuente: Alianza Lima.

Desde Alianza Lima existe el escenario de que puedan perder a un Jesús Castillo que durante este año no pudo consolidarse como un titular habitual dentro de las planificaciones de Pablo Guede, pero sí que es un opción de recambio en momentos importantes. Al terminar contrato en diciembre próximo y sin todavía renovar el mismo, ahora en Sport Boys lo tienen bien en la mira.

“Jesús Castillo es otro de los futbolistas en la lista de Carlos Desio (DT de Sport Boys) para el centenario. Termina contrato este año con Alianza Lima tras cuatro temporadas y su ampliación no se ha conversado”; reveló recientemente el periodista Diego Sotomayor a través de ‘X’ y con lo cual se entiende que en el Callao no quieren perder tiempo pensando en el año 2027.

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Jesús Castillo es otro de los futbolistas en la lista de Carlos Desio para el centenario. Termina contrato este año con Alianza Lima tras cuatro temporadas y su ampliación no se ha conversado. pic.twitter.com/F6owwRBOe1 — Diego Sotomayor 🇵🇪 (@DiegoSotomayor7) November 14, 2026

En cuanto a los números y estadísticas de Jesús Castillo con camiseta de Alianza Lima durante esta temporada, el volante suma un total de 19 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, además completa 813 minutos de competencia hasta el momento con 3 asistencias de por medio. A falta de una resolución del caso, quizá en Sport Boys pueda encontrar una mayor regularidad y continuidad.

Los intereses que existen de Alianza Lima en jugadores de Sport Boys

Al igual que el día de hoy se ha podido conocer que Sport Boys está interesado en Jesús Castillo, actual volante de Alianza Lima, durante los últimos días se reveló la posibilidad de que la directiva blanquiazul se muestra por de más entusiasmada en dos jugadores chalacos que vienen haciendo muy bien las cosas en el puerto y que además son titulares indiscutidos.

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Estamos hablando de Oslimg Mora y de Emilio Saba. El caso del volante parece un poco más complicado ya que tiene contrato hasta el 2027, aunque desde la interna de Sport Boys manifestaron que podrían negociar. Por otro lado, el lateral derecho tiene la intención de mantenerse en el Callao para el Centenario del club y a la vez espera el término del campeonato para tomar una decisión certera.

En Sport Boys saben que es complicado que Oslimg Mora cumpla su contrato. Ya están trabajando en un plan b. — Diego Sotomayor 🇵🇪 (@DiegoSotomayor7) November 11, 2026

¿𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔, 𝗨𝗡 𝗣𝗢𝗦𝗜𝗕𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗧𝗜𝗡𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗠𝗜𝗟𝗜𝗢 𝗦𝗔𝗕𝗔? 🤔



🗣️ Emilio Saba: "Soné en Alianza porque está Franco Navarro. Me conoce mucho. Me dirigió en cuatro equipos. En ese caso, se evalúa todo: lo económico, los minutos. Podría ser un contratazo,… pic.twitter.com/iLEiH1LAPn — DENGANCHE (@denganche) November 12, 2026

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