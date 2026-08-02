Jesús Castillo se va de Universitario: por cuánto dinero lo venden y cuándo se va al Esperánce de Túnez

Jesús Castillo dejará Universitario. El periodista Gustavo Peralta confirmó la venta del mediocentro. Jugará en el Esperánce de Túnez, pese a estar disposición para el partido ante Cienciano.

La venta de Jesús Castillo al Esperánce de Túnez está prácticamente acordada. El periodista Gustavo Peralta, en la transmisión de L1MAX, minutos antes del arranque del partido entre Cienciano y Universitario por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú, informó que el mediocentro dejará el cuadro crema para jugar en el conjunto africano. Viajará para aquel país el próximo martes.

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En las últimas horas, se había conocido que Jesús Castillo y Universitario tenían negociaciones avanzadas para un traspaso al Esperánce de Túnez. La información adelantada por el periodista Kevin Pacheco en su cuenta de X (@kevin23pacheco) termina por ser una realidad con este principio de acuerdo entre las partes.

Según informó Peralta en L1MAX, el mediocentro de 25 años dejará ‘La U’ para marcharse al multicampeón de Túnez. La venta, según precisó, se consumará por una cifra superior al medio millón de dólares, pero menor al millón como habían dicho algunas fuentes.

Se confirma la venta de Jesús Castillo al Esperánce (X @Gustavo_p4).

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Universitario, pese a la venta de los derechos federativos del jugador, conservará un 20 por ciento de su ficha en caso de un futuro traspaso. Así, ganará una cifra mayor siempre y cuando Castillo cumpla en el Esperánce y sea vendido nuevamente.

Jesús Castillo se despide de Universitario ante Cienciano

Pese a que las negociaciones estaban en curso, Universitario decidió contar con Jesús Castillo para el partido ante Cienciano por la tercera fecha del Torneo Clausura peruano. Formó parte de la convocatoria y viajó a Cusco para ser tenido en cuenta por el entrenador Héctor Cúper.

Sin embargo, al consumarse el principio de acuerdo, se definió que el volante ancla integre el banco de suplentes y no sea titular. Fue así como se adelantó lo que ya era prácticamente un hecho, el principio de acuerdo y su inminente salida del conjunto ‘merengue’.

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Así, Castillo tiene sus últimos momentos como jugador de ‘La U’ en el duelo ante el ‘Papá’ en el Inca Garcilaso de la Vega, aunque la intención es que no sume minutos para no arriesgarse a una lesión que pueda peligrar la venta. Su viaje para Túnez está programado para el próximo martes, según precisó Peralta.

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