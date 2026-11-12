Selección Bolivia le dio con palo a Alianza Lima por haber dejado sin equipo a Guillermo Viscarra

Alianza Lima cortó lazos con Guillermo Viscarra hace unos meses. Hoy Bolivia jugará con la Selección Peruana, y cuestionó la decisión íntima.

La previa del amistoso internacional entre la Selección Peruana y Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva dejó una fuerte polémica que apunta directamente a la interna de Alianza Lima. A su llegada a suelo peruano, el comando técnico de la ‘Verde’ rompió su silencio y lanzó un contundente dardo contra la gestión deportiva del cuadro blanquiazul.

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El motivo de la molestia gira en torno a Guillermo Viscarra, arquero que defendió la camiseta blanquiazul hasta julio pasado y que hoy atraviesa un inesperado parón en su carrera. Su ausencia en esta fecha FIFA llamó poderosamente la atención, pero el propio entrenador altiplánico se encargó de explicar el verdadero trasfondo.

Guillermo Viscarra no fue considerado en la Selección Boliviana. (Foto: X).

El cuestionamiento de Óscar Villegas a la decisión de Alianza Lima

En declaraciones recogidas por Jax Latin Media desde las instalaciones del Aeropuerto Jorge Chávez, el técnico Óscar Villegas lamentó que su habitual portero titular haya quedado a la deriva tras rescindir su vínculo con el club íntimo. El estratega dejó entrever su incomodidad por la forma en que se manejó la salida de un futbolista de selección.

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“Billy está sin equipo y lamentamos mucho eso porque un arquero del nivel de él no creemos que se haya quedado este semestre sin club”, disparó el seleccionador boliviano, cuestionando indirectamente la determinación tomada en Matute meses atrás.

Cabe recordar que la desvinculación de Viscarra en julio estuvo marcada por versiones que apuntaban a su negativa de ser suplente bajo el mando de Pablo Guede, además de la urgencia reglamentaria de liberar un cupo de extranjero para concretar el fichaje del defensor Nicolás Díaz.

Las puertas abiertas en Bolivia pese a su presente sin club

Más allá del malestar por su inactividad competitiva en este segundo semestre del año, Villegas respaldó públicamente la jerarquía del guardameta. El entrenador aseguró que su lugar en el combinado nacional no corre peligro una vez que vuelva a sumar minutos oficiales.

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“Estamos seguros que para la próxima gestión estará atajando en algún club y seguramente con las puertas abiertas a la selección”, sentenció el estratega antes de concentrar con su plantel para el duelo en Matute.

De esta manera, mientras Bolivia se prepara para enfrentar a la ‘Bicolor’ sin uno de sus referentes bajo los tres palos, queda claro que en el entorno de ‘La Verde’ no cayó nada bien el abrupto cierre de ciclo que tuvo Viscarra en el fútbol peruano.

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