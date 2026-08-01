A horas del partido ante Cienciano, Jesús Castillo dejaría Universitario para jugar en Túnez

Según Kevin Pacheco, Jesús Castillo tiene negociaciones avanzadas para jugar en el Espérance, uno de los clubes grandes de Túnez. No jugaría ante Cienciano.

Jesús Castillo estaría a punto de dejar Universitario de Deportes, a pocas horas del partido de este domingo 2 de agosto ante Cienciano en Cusco. Es que, según informó el periodista Kevin Pacheco, tiene negociaciones avanzadas para jugar en el Espérance de Túnez.

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Se venía manejando la posibilidad que Jesús Castillo fuese uno de los nombres que emigre de Universitario en este mercado. Finalmente, eso podría ocurrir en las próximas horas. Según Kevin Pacheco, el mediocentro defensivo tendría todo avanzado para emigrar nuevamente del fútbol peruano al exterior.

“Jesús Castillo tiene negociaciones avanzadas para ser nuevo futbolista del Espérance de Túnez 🇹🇳, equipo que disputó el último Mundial de Clubes“, informó el mencionado comunicador en su cuenta de X (@kevin23pacheco). “El acuerdo es por tres años“, agregó respecto al vínculo que lo uniría con el campeón africano.

Los detalles sobre la inminente salida de Jesús Castillo de Universitario (X @kevin23pacheco).

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Esta información coincide con lo dicho por algunas cuentas insiders del Esperánce, que dan cuenta de la llegada del volante peruano de 25 años. Lo único que restaría para que se anuncie el fichaje sería la revisión médica, la cual tendría que realizarse fuera del Perú.

¿Por qué Jesús Castillo se iría de Universitario de Deportes?

Si bien había sido titular en el último partido de ‘La U’ ante Cusco FC, Castillo no se consolidó como una pieza fija en la alineación habitual. De hecho, ante ADT, en la primera fecha del Clausura 2026 ingresó a falta de 14 minutos para el final. Héctor Cúper, por eso, pidió un volante ancla en este mercado y llegó el argentino Juan Manuel Requena.

Con este panorama, el volante nacido en el Callao habría considerado la opción de salida del Perú. Cabe recordar que, en caso de que se concrete este traspaso, Esperánce de Túnez sería su segundo club en el exterior, ya que antes estuvo dos años en Gil Vicente de Portugal (entre 2023 y 2025) tras su venta desde Sporting Cristal.

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Se desconocen los detalles del inminente acuerdo entre las partes, pero es preciso aclarar que Universitario hizo una inversión para la llegada de Castillo a mitad de 2025. Sin ser cifras oficiales, le habría pagado a Gil Vicente alrededor de 300 mil dólares por su fichaje. Al tener contrato hasta 2028 en el conjunto de Ate, se espera que Esperánce haya pagado alguna cifra de compensación.

Por lo pronto, con este inminente transferencia, el jugador sería baja para el duelo de este domingo 2 de agosto (6:30 PM) ante Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega. Así, el propio Cúper deberá meter cambios en la alineación por esta ausencia.

Jesús Castillo se va al multicampeón de África

El destino para el mediocentro defensivo es el Esperánce de Túnez, un equipo reconocido en todo el mundo por sus recientes participaciones en el Mundial de Clubes, multicampeón en su país y cuatro veces ganador de la Champions League de África.

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La intención de este club grande en su país es volver a ser dominador. En la última temporada, perdió la Liga Profesional de Túnez a manos del Club Africain. A su vez, busca volver a ser protagonista en la Champions League de África, ya que su último título fue en 2019 (antes ganó en 2018, 2011 y 1994).

La llegada de Castillo coincidiría con otros nombres importantes que ha sumado, como Mohamed Belhadj Mahmoud y Adel Bettaieb, para volver no sólo a ganar la Liga Profesional de Túnez sino también ser protagonista en el continente.

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¿Universitario buscará un volante?

En Universitario, la salida de Jesús Castillo significa la pérdida de un volante, que era recambio para Héctor Cúper. En este sentido, habrá que ver si la directiva decide sostenerse con lo que ya tiene en el mediocampo y seguir apuntando a la contratación de algún jugador en otro sector de la cancha.

El propio entrenador del conjunto ‘crema’ aseguró que llegaría un jugador más en una entrevista reciente antes del partido ante Cienciano. Aunque, no aclaró qué futbolista sería. Los reportes de algunos periodistas hablan de un lateral por izquierda extranjero.

DATOS CLAVE

Jesús Castillo firmará un acuerdo de tres años con el Espérance de Túnez .

firmará un acuerdo de con el . 300 mil dólares invirtió Universitario de Deportes por su fichaje a mediados de 2025 .

invirtió por su fichaje a mediados de . Revisión médica en el exterior es el último paso del volante de 25 años.