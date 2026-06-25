Antonio García Pye confirmó la posible salida de una figura de Universitario: “Es lo más probable”

El gerente deportivo de Universitario reveló que un jugador del plantel podría dejar el club antes del Torneo Clausura. ¿Quién es?

Universitario de Deportes podría sufrir otra salida de cara al Torneo Clausura. Según reveló Antonio García Pye, un integrante del actual plantel tiene serias posibilidades de continuar su carrera en el extranjero durante los próximos días.

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¿De quién se trata?

De acuerdo con lo señalado por el gerente deportivo de Universitario, el futbolista que estaría cerca de dejar el equipo es Jesús Castillo, quien tendría avanzadas las gestiones para incorporarse a un club del extranjero.

“El puesto fundamental, sobre todo si es que Jesús Castillo se va a ir, porque tiene algunas propuestas de afuera, hay que buscar un ‘6’. Está encaminado y es lo más probable que salga. Es una posibilidad grande y por eso hay que protegernos. Es un puesto que el técnico Héctor Cúper ha pedido reforzarnos”, señaló el dirigente en el programa ‘Juego corto’.

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Por ello, García Pye señaló que el estratega argentino busca un volante de contención y que la ‘U’ incorporará un refuerzo para ese puesto, salga o no Castillo.

“No necesariamente vamos a fichar un reemplazante para Jesús Castillo, porque se quede o no, queremos un complemento para él y sumar más alternativas”, sentenció.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jesús Castillo con Universitario?

Jesús Castillo mantiene contrato con Universitario hasta finales de 2028. Por ello, una eventual salida del club tendría que concretarse mediante una cesión o un préstamo con opción de compra.

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DATOS CLAVES

El volante Jesús Castillo tiene una posibilidad grande de dejar Universitario para ir al extranjero.

El gerente deportivo Antonio García Pye confirmó que el DT Héctor Cúper ha pedido un “6” como refuerzo.

El futbolista mantiene un contrato vigente con el club “merengue” hasta finales de 2028.