Jesús Castillo se despidió de Universitario para viajar a Túnez y ser nuevo jugador de Esperánce. Antes, dejó algunas sensaciones sobre lo que pasa puertas adentro de 'La U'.

Jesús Castillo se despidió de Universitario de Deportes y viajó a Túnez para unirse al Esperánce de Túnez. Luego de las negociaciones durante los últimos días, el mediocentro dejó sus últimas sensaciones como futbolista ‘crema’ y le dejó un mensaje a Héctor Cúper.

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El ciclo de Jesús Castillo en Universitario terminó tras acordarse su transferencia por poco más de medio millón de dólares al multicampeón tunecino, Esperánce, club que disputó el último Mundial de Clubes. ‘La U’ conservará un 20 por ciento de su ficha ante una futura venta.

El volante ancla de 25 años tuvo sus últimos momentos como jugador ‘crema’ el pasado domingo cuando estuvo en el banco de suplentes en la derrota 2-1 ante Cienciano en Cusco. Para ese momento, ya se había confirmado su adiós del club y su viaje a Túnez para este martes 5 de agosto.

Jesús Castillo se despidió de Universitario y le habló a Héctor Cúper

Antes de abordar su avión en el aeropuerto Jorge Chávez, Jesús Castillo atendió a algunos periodistas donde dio sus últimas sensaciones como jugador de Universitario. “Contento, muy ilusionado porque se ha dado todo muy rápido también desde mi vuelta. Creo que eso es todo lo que busca un futbolista de mi edad, sobre todo los peruanos queremos salir al extranjero y poder demostrar también lo que somos”, dijo, en primera instancia.

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“Dejar a la gente, jugar en el Monumental a mí me gusta realmente bastante y cómo la gente nos apoyaba también. Y claro que es duro, es una decisión difícil de tomar también porque dejas muchas cosas lindas aquí“, manifestó sobre su salida del cuadro de Ate.

Respecto a Héctor Cúper, le dejó un consejo para que Universitario mejore, sobre todo luego de la derrota 2-1 ante Cienciano. “Creo que ha pasado muy poco tiempo desde que llegó el profe. Entonces aún hay cosas que mejorar, aún hay que afinar detalles, se podría decir, para que puedan salir las cosas bien y obvio, llegar al tetracampeonato“, sostuvo, de acuerdo a un video publicado por Raúl Chávez en X (@raulchavezpa).

En este sentido, le apuntó al sistema de juego que implementó el entrenador en contrapartida con lo que venía jugando ‘La U’. “Venían haciendo mucho daño jugando de esa manera. Y entonces, como tú lo dices, creo que tú también te has dado cuenta de que se sentían cómodos así. Y obvio, cada cambio es normal que pasen algunas cosas, que no todo salga bien. Pero con el tiempo puede seguir mejorando y, como te digo, pueden llegar al tetracampeonato“, aseguró.

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Jesús Castillo: "Ilusionado, fue difícil dejar Universitario. Hay que afinar cosas para poder llegar al 'tetra', cada DT tiene su estilo, el equipo se sentía comodo (con el otro sistema) La 'U' puede llegar a ser tetra con el tiempo lo van a demostrar".



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/MB654mLkxV — Raúl Chávez (@raulchavezpa) August 4, 2026

Jesús Castillo confía en que Universitario logre el tetracampeonato

En este sentido, Castillo confía en que sus compañeros puedan cerrar mejor el año y que puedan buscar el tetracampeonato. Cabe recordar que ‘La U’ necesita ganar el Torneo Clausura para evitar, en tal caso, que Alianza Lima corte su racha de títulos.

“Sí, son muy capaces de llegar a ser tetracampeones y yo creo que con el tiempo lo van a demostrar. Sé que ahora hay muchas dudas por lo que está pasando, pero el equipo siempre ha demostrado la garra que tiene y el compromiso que tiene siempre y, sobre todo, la ambición”, cerró.

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