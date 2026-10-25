Sport Boys vs. FC Cajamarca en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 13 de la Liga 1

Sport Boys y FC Cajamarca se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la fecha 13 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Sport Boys recibe a FC Cajamarca este domingo 25 de octubre desde las 15:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 13 de la Liga 1. Ninguno de los dos llega con el envión de una victoria reciente, así que el que logre cortar la mala racha puede respirar distinto en la tabla.

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Son equipos de la mitad para abajo que no se pueden dar el lujo de regalar puntos si quieren meterse en la pelea por algo más que la permanencia.

La actualidad de ambos equipos

Sport Boys no gana hace tres fechas y el último golpe fue duro: cayó 0-2 como visitante ante ADC Juan Pablo II después de perder también de local frente a Alianza Atlético. Antes de esa seguidilla había rescatado un empate ante Melgar, pero hoy está 10° con 18 puntos y necesita un triunfo que le devuelva confianza.

FC Cajamarca atraviesa un momento todavía más complicado. Perdió de local ante Club Deportivo Moquegua, apenas empató sin goles con Asociación Deportiva Tarma y antes había caído también como local frente a Cusco. Son tres partidos sin conocer la victoria y la posición 14 con 11 puntos refleja esa irregularidad que lo tiene lejos de los puestos de arriba.

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El historial entre Sport Boys y FC Cajamarca

El historial entre ambos es mínimo, apenas un antecedente registrado, y lo ganó FC Cajamarca por 3-2. Con un solo cruce de por medio, no hay patrón que se pueda repetir: el domingo prácticamente estrenan rivalidad.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 02/05/2026 FC Cajamarca vs. Sport Boys 3-2 Liga 1

Horario del partido

Perú: 15:30 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Comerciantes Unidos vs. Cienciano — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Club Deportivo Moquegua vs. Alianza Lima — domingo 25 de octubre, 13:15 hs

Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas — domingo 25 de octubre, 18:00 hs

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En síntesis