Rodrigo Ureña podría salir de Millonarios FC y no necesariamente para regresar a Universitario. Desde un equipo grande de Ecuador lo empezaron a seguir de cerca.

Mientras Universitario de Deportes está enfocado en la posibilidad de llegar a las finales de la Liga 1 y para ello deberá imponerse ante Sport Huancayo en la llave de semifinales, durante los últimos días se viene hablando en demasía de las posibilidades de refuerzos para la temporada 2027. El nombre de Rodrigo Ureña volvió a sonar, aunque ahora la tienen mucho más complicada que antes.

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Fuente: Universitario.

Resulta que Rodrigo Ureña tiene contrato vigente con Millonarios FC de Colombia y ahora mismo no sería Universitario de Deportes el único interesado en contar con los servicios del volante chileno. Desde Ecuador también empezaron a mirarlo con mayor detenimiento y específicamente hablamos de la directiva de Liga de Quito, quienes buscarán llevarlo a la LigaPro.

“Rodrigo Ureña, volante chileno de 33 años que milita en Millonarios de Colombia, aparece en la órbita de Liga Deportiva Universitaria para el próximo mercado. Universitario de Perú también está interesado en sus servicios”; fue la más reciente revelación del reconocido portal ecuatoriano ‘Mr. Offsider‘ y con lo cual podemos entender que el regreso del volante a la ‘U’ podría alejarse.

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Rodrigo Ureña, volante chileno de 33 años que milita en Millonarios de Colombia, aparece en la órbita de Liga Deportiva Universitaria para el próximo mercado. Universitario de Perú también está interesado en sus servicios. pic.twitter.com/gVyr0rFzVq — MROFF (@MrOFFSIDER) November 29, 2026

Y es que tampoco podemos perder de vista que Rodrigo Ureña no se fue en tan buenos términos de Universitario de Deportes. En su momento existió la información de que se dieron intercambios importantes con la directiva y que finalmente fue clave en la decisión de tomar otro rumbo. Ahora, de cara a la temporada 2027 y con el interés de Liga de Quito, parece todo más complejo.

La decisiva cláusula en el contrato de Rodrigo Ureña y Millonarios FC

Al tener contrato hasta diciembre del año 2207 con Millonarios FC, también se ha podido conocer que Rodrigo Ureña tiene una importante cláusula de salida si es que cualquier equipo quiere negociar y así sacarlo del fútbol colombiano antes de tiempo. Hablamos de un monto que superaría los 600 mil dólares y que claramente no representa ser tan sencillo para cualquier equipo de la Liga 1.

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Difícilmente quieran cederlo a préstamo y desde ahí se entendería que en Universitario de Deportes tienen bastante complicada la oportunidad de volver a tener al mediocampista chileno en sus filas. Si bien Fabián Bustos lo conoce muy bien y podría persuadirlo de regresar, finalmente las directivas son las que tienen que negociar y por ahora no hay nada concreto en el caso.

Fuente: Millonarios FC.

DATOS CLAVES

Rodrigo Ureña interesa a Liga de Quito y Universitario para la temporada 2027.

interesa a y para la temporada 2027. Millonarios FC mantiene contrato vigente con el volante chileno de 33 años.

mantiene contrato vigente con el volante chileno de 33 años. Más de 600 mil dólares sería la cláusula de salida de Ureña en Colombia.