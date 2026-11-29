Los hinchas de Universitario no se quedaron tranquilos con la igualdad ante Sport Huancayo y cuestionaron el nivel de un par de jugadores. Uno fue titular y el otro ingresó en la etapa complementaria.

Universitario de Deportes igualó sin goles en su más reciente visita a Sport Huancayo. En el marco de la semifinal de ida de los Playoffs de la Liga 1, los merengues tuvieron cierta ventaja para sacar un resultado mucho más positivo ya que el rival se quedó con dos jugadores menos, mientras que los cremas tan solo con uno. Dicho esto, el hincha se expresó drásticamente en redes sociales.

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Fuente: Universitario.

Si bien Universitario de Deportes mejoró con relación al último resultado obtenido la semana pasada en el Estadio IPD Huancayo en donde cayeron goleados por 4-1, hay un par de protagonistas que no colmaron las expectativas de los hinchas merengues y así lo hicieron saber con diversos comentarios que evidencian una tremenda crítica por el nivel de juego mostrado.

“Lo de Edison Flores es más de lo mismo“, “Empate soso por como se dio el partido. Ya a estas alturas entendimos que las apuestas de Bustos son Edison Flores y Bryan Reyna (los 2 son malos)” y “Bryan Reyna tiene que presentar su carta de renuncia“; fueron algunas de las reacciones más llamativas y resonantes de los hinchas de la ‘U’ en contra de los atacantes.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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¿Universitario es el gran favorito de la llave luego del empate ante Sport Huancayo?

En cuanto al aspecto futbolístico en sí y lo que se le viene a Universitario de Deportes en los próximos días, el viernes 4 de diciembre será el encuentro de vuelta en el Estadio Monumental. Luego del empate 0-0 de esta tarde, para muchos ahora son los merengues quienes tienen la primera opción para clasificar a la gran final del fútbol peruano frente a Alianza Lima.

Además de jugar en condición de local y al lado de sus aficionados, es importante tener en cuenta que la ‘U’ tendrá cierta ventaja sobre Sport Huancayo ya que la visita no podrá contar ni con Daniel Porozo ni con Piero Magallanes, quienes el día de hoy fueron expulsados en el primer tiempo. A partir del recambio merengue es que gozarían de mayores posibilidades para lograr el objetivo.

Fuente: Universitario.

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