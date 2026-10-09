Bombazo en Videna: revelan la reacción en la interna de Perú sobre jugar en la altura de Cusco

Una información de última hora detalla cuáles son las sensaciones de la Selección Peruana frente a la postura de la FPF de jugar en ciudades de altura. Prácticamente, se habla de un firme desacuerdo.

Una de las decisiones más controversiales, por decirlo de alguna manera, dentro de la Federación Peruana de Fútbol tiene que ver con la elección de mudarse a ciudades de altura para la competencia oficial. De cara a la fecha FIFA de noviembre se espera que se puedan jugar amistosos internacionales en la ciudad de Cusco y se acaba de revelar la postura desde la interna de la plantilla.

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Fuente: La Bicolor.

Si bien muchos de los seleccionados han manifestado que no tienen problemas en competir en otra latitud diferente a la de Lima y en donde tan habituados están, lo concreto ahora mismo es que no sería un escenario tan positivo para ellos al no estar del todo de acuerdo. Fue el periodista César Vivar quien el día de hoy contó detalles de las sensaciones del equipo con miras a jugar en el Cusco.

“En el plantel de jugadores no hay una convicción ni un gusto por ir a la altura. De hecho, les incomoda. Si les preguntas van a responder que jugarán donde la FPF diga, como pasaba antes con el debate entre el Estadio Nacional y el Estadio Monumental. Eso sí, el grupo de jugadores no ve con buenos ojos el tema de ir a la altura“; informó César Vivar durante la última edición de ‘Doble Punta‘.

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¿Por qué la Federación Peruana de Fútbol decidió competir en altura?

En principio, desde la Federación Peruana de Fútbol junto a Mano Menezes optaron por descentralizar el balompié nacional y llevar a la Bicolor a distintos rincones del país. Es ahí en donde justamente entra en discusión la posibilidad de competir en ciudades de altura como Cusco y Puno, así que existe una gran polémica sobre el hecho de sacar provecho cuando en el llano no lo logramos.

Se anunció que esta medida sería únicamente ante rivales sudamericanos que evidentemente están muy por encima de los nuestros, además de que no están habituales a la altura, tales como Argentina y Brasil. Ahora, viendo el rendimiento de Perú durante la última fecha FIFA, queda clarísimo que dicha decisión tiene que ver con el escenario de aprovechar una condición excepcional. En conclusión, veremos si es que la postura mencionada de los seleccionados se expone.

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Fuente: La Bicolor.

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