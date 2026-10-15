Nolberto Solano no se guardó nada al hablar del caso de Renato Tapia y la Selección Peruana. Se refirió al aspecto futbolístico y de paso dejó un mensaje para las decisiones futuras de Mano Menezes.

Uno de los temas más discutidos dentro de las convocatorias de la Selección Peruana tiene que ver con la continua exclusión de Renato Tapia. Sabiendo que al equipo no le sobra nada y que padece con énfasis el recambio generacional, desde el comando técnico optaron por tampoco dar razones de dicha ausencia. Ahora fue Nolberto Solano quien expuso su argumento del caso.

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Fuente: La Bicolor.

Nolberto Solano, un verdadero histórico del fútbol peruano y que siempre evidencia una crítica al sistema de trabajo que se aplica en el país en lo estrictamente deportivo, no se guardó nada para exponer las decisiones de la Federación Peruana de Fútbol en contra del desarrollo del equipo de todos. Sabiendo de los problemas que hubo con Agustín Lozano, el mensaje es claro.

“Lo de Renato Tapia lo hemos conversado muchas veces. Te imaginas que es algo muy obvio porque hay algo ahí. El ‘profe’ tiene sus decisiones, pero no creo que, si está en búsqueda de futbolistas, se va a dar el lujo de no continuar con el ‘Cabezón’ porque era el capitán del futuro. No hay que ser sabio para saber lo que está pasando“; comentó Nolberto Solano en el programa ‘Embasados‘.

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En esta misma línea, el popular ‘Ñol’ fue muy enfático en que la recurrente ausencia de Renato Tapia en las nóminas de Perú perjudica el recambio en el mediocampo del equipo cuando claramente debería ser un factor en cuenta por Mano Menezes.”El ‘profe’ tiene toda la experiencia e inteligencia, pero dejar a un tipo clave que le puede dar un aire a Yotún en esa zona clave parece raro“.

Las posibilidades de que Renato Tapia vuelva a la Selección Peruana

Teniendo en cuenta los últimos resultados de la Selección Peruana y pensando en la fecha FIFA del mes de noviembre, fue el periodista César Vivar quien el día de hoy reveló que Renato Tapia estaría de regreso al equipo de todos. Resulta que Mano Menezes tendría en cuenta al volante para la siguiente convocatoria oficial, así que solo restarían algunas semanas para confirmar dicho panorama.

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“Todo está encaminado para que Renato Tapia vuelva a la Selección Peruana. Mano Menezes habló con el médico de su club Al Wasl“; fue la información brindada durante el programa digital ‘Doble Punta‘. Veremos si es que finalmente el entrenador brasileño toma cartas en el asunto y no deja de lado la enorme experiencia de los jugadores en esta nueva etapa rumbo al Mundial 2030.

DATOS CLAVES

Nolberto Solano declaró en ‘Embasados’ sobre la exclusión de Renato Tapia de la selección.

declaró en sobre la exclusión de de la selección. Mano Menezes conversó con el médico del Al Wasl , actual club del mediocampista.

conversó con el médico del , actual club del mediocampista. Renato Tapia podría regresar a la Selección Peruana en la fecha FIFA de noviembre.