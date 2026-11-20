El regreso de Piero Quispe a Universitario no viene siendo el más auspicioso ante la falta de regularidad y Eddie Fleischman lo evaluó de forma bien drástica.

Ahora que Universitario de Deportes se alista para visitar a Sport Huancayo en el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 y que la posibilidad del título nacional se mantiene vigente, se viene hablando bastante de los cambios que presentaría el equipo titular merengue. En base a ello es que Piero Quispe ganó cierta notoriedad, aunque no necesariamente de manera positiva.

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Fuente: Getty Images.

En esta ocasión fue el periodista Eddie Fleischman quien no se guardó nada al hablar del nivel mostrado por Piero Quispe desde que regresó a Universitario de Deportes a mitad de año. Si bien en sus inicios destacó con camiseta crema y fue campeón nacional en el 2023, incluso siendo pedido para la Selección Peruana, ahora aseguró que no tiene mayor proyección.

“No se habla mucho de Quispe porque tiene un techo bajo, un techo al que ya llegó. Es un jugador que no genera lo suficiente en su posición. Cuando se hablaba de él como posibilidad en selección, inclusive jugó partidos de la selección; uno revisaba y Quispe, ¿cuántas asistencias y cuántos goles tiene?”; comentó Eddie Fleischman durante el programa ‘Juego Cruzado‘.

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En esta misma línea, se hizo mayor énfasis en la poca relevancia de su juego cuando se trata de aparecer en momentos claves desde que regresó a Universitario de Deportes. “Para ser un volante ofensivo, ¿cuántos remates al arco tiene Piero Quispe? Es un jugador intrascendente. Además, físicamente no mejora. La verdad es que a mí nunca me convenció“.

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🗣️ @E_FLEISCHMAN: "No se habla mucho de Quispe porque tiene un techo bajo, un techo al que ya llegó. Es un jugador que no genera lo suficiente en su posición. Es intrascendente".



🗣️ @MSUCCAR: "Lo que estamos viendo de… pic.twitter.com/6wBJyNLOAq — DENGANCHE (@denganche) November 20, 2026

¿Piero Quispe tiene chances de ser titular ante Sport Huancayo?

Si bien la estadía de Piero Quispe no ha sido la mejor desde que volvió a Universitario de Deportes, además de que tampoco se ganó un lugar habitual dentro de los titulares, existen posibilidades de que pueda ser titular ante Sport Huancayo en la última fecha del Torneo Clausura 2026. Con algunas lesiones de por medio en el equipo, el volante podría arrancar en la altura.

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Así mismo lo entendió Carlos Galván, excapitán de la ‘U’ y hoy comentarista deportivo. “Yo quiero ver al que tenga más minutos, pero hay una clave. De los cuatro volantes el único que salió campeón fue Quispe. Eso pesa, jugó una final, sabe cómo manejar la ansiedad, el nerviosismo y un partido jodido. Tiene que entrar, lo trajeron para eso. Invirtieron mucha plata“; dijo en ‘Desmarcados‘.

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🗣️ @negrogalvan73: "De las dudas que hay en la volante: Fértoli, Requena, Guivin, Quiroz o Quispe, el único que jugó una final es Quispe. Eso pesa y es una pequeña ventaja. Lo trajeron para estos momentos decisivos".



🗣️… pic.twitter.com/MGCl10Yvzx — DENGANCHE (@denganche) November 20, 2026

DATOS CLAVES

Universitario y Sport Huancayo juegan la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.

juegan la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. Piero Quispe podría arrancar como titular en la altura por diversas lesiones.

podría arrancar como titular en la altura por diversas lesiones. Eddie Fleischman criticó el rendimiento del mediocampista en el programa ‘Juego Cruzado’.