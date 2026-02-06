Mientras los hinchas de Alianza Lima lo cuestionan, la llamativa defensa que recibió Pablo Guede: “Los jugadores fallaron”

Si tenemos que hablar de uno de los protagonistas más criticados de Alianza Lima en estos últimos días, no hay duda alguna de que Pablo Guede se lleva el premio. Para bien o para mal, los hinchas blanquiazules cuestionan el equipo titular que alineó frente a 2 de Mayo en Paraguay, aunque ahora una particular defensa deja muy mal parado a los propios jugadores del plantel.

Sabiendo que Alianza Lima perdió 1-0 ante 2 de Mayo en el partido de ida por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, fue Eddie Fleischman quien no solamente se quedó en las decisiones de Pablo Guede como el principal responsable de la sorpresiva derrota, sino que anunció una cierta culpabilidad de los integrantes del equipo que no entendieron lo que se necesitaban en ciertos tramos del duelo.

“Los pequeños detalles son los que terminan definiendo el marcador. Si las jugadas claras de Alianza terminan en gol, como la de Federico Girotti, el partido es otro. Ayer los jugadores fallaron más que el técnico y tuvieron una ocasión opaca y como equipo peruano no se sabe ser favorito, sino que no se sabe asumir para trasladarlo al juego”; comentó Eddie Fleischman en ‘Juego Cruzado‘.

El debate se mantuvo firme y como respuesta al comentario mencionado, Michael Succar analizó otro punto de vista. “Coincido en que no todo es Pablo Guede, pero hay una buena responsabilidad. Solamente nos estamos quedando con los jugadores. El técnico Ledesma, en el segundo tiempo, le ganó tácticamente a Guede. Retrocedió más y no dejó que Alianza Lima ataque”.

Los próximos objetivos de Pablo Guede con Alianza Lima

Luego del debut en la Copa Libertadores 2026, ahora Alianza Lima deberá enfocarse nuevamente en la Liga 1. Pablo Guede tendrá como objetivo el partido frente a Comerciantes Unidos el domingo 8 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. El triunfo es vital para recobrar la confianza del hincha y así prepararse para el partido definitivo del torneo continental.

Tras este duelo por el torneo local, Alianza Lima recibirá en Matute a 2 de Mayo en el duelo de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Con el marcador en contra de 1-0, serán 90 minutos de enorme importancia para los intereses blanquiazules con la única consigna de clasificar a una siguiente ronda. Veremos si el equipo se muestra acorde a las expectativas en los siguientes días.

