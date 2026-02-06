Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Mientras los hinchas de Alianza Lima lo cuestionan, la llamativa defensa que recibió Pablo Guede: “Los jugadores fallaron”

Pablo Guede viene siendo duramente criticado tras perder ante 2 de Mayo, pero una teoría distinta asegura que el equipo no respondió como debía.

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Pablo Guede, DT de Alianza Lima.
© Gemini IA.Pablo Guede, DT de Alianza Lima.

Si tenemos que hablar de uno de los protagonistas más criticados de Alianza Lima en estos últimos días, no hay duda alguna de que Pablo Guede se lleva el premio. Para bien o para mal, los hinchas blanquiazules cuestionan el equipo titular que alineó frente a 2 de Mayo en Paraguay, aunque ahora una particular defensa deja muy mal parado a los propios jugadores del plantel.

Publicidad
Fuente: &#039;X&#039;.

Fuente: ‘X’.

Sabiendo que Alianza Lima perdió 1-0 ante 2 de Mayo en el partido de ida por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, fue Eddie Fleischman quien no solamente se quedó en las decisiones de Pablo Guede como el principal responsable de la sorpresiva derrota, sino que anunció una cierta culpabilidad de los integrantes del equipo que no entendieron lo que se necesitaban en ciertos tramos del duelo.

“Los pequeños detalles son los que terminan definiendo el marcador. Si las jugadas claras de Alianza terminan en gol, como la de Federico Girotti, el partido es otro. Ayer los jugadores fallaron más que el técnico y tuvieron una ocasión opaca y como equipo peruano no se sabe ser favorito, sino que no se sabe asumir para trasladarlo al juego”; comentó Eddie Fleischman en ‘Juego Cruzado‘.

Publicidad

El debate se mantuvo firme y como respuesta al comentario mencionado, Michael Succar analizó otro punto de vista. “Coincido en que no todo es Pablo Guede, pero hay una buena responsabilidad. Solamente nos estamos quedando con los jugadores. El técnico Ledesma, en el segundo tiempo, le ganó tácticamente a Guede. Retrocedió más y no dejó que Alianza Lima ataque”.

Fuente: Serie Río de la Plata.
Fuente: Serie Río de la Plata.
Publicidad
“Siempre lo seguí”: Diego Acosta, goleador de 2 de Mayo, se rindió ante una figura de Alianza Lima

ver también

“Siempre lo seguí”: Diego Acosta, goleador de 2 de Mayo, se rindió ante una figura de Alianza Lima

Los próximos objetivos de Pablo Guede con Alianza Lima

Luego del debut en la Copa Libertadores 2026, ahora Alianza Lima deberá enfocarse nuevamente en la Liga 1. Pablo Guede tendrá como objetivo el partido frente a Comerciantes Unidos el domingo 8 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. El triunfo es vital para recobrar la confianza del hincha y así prepararse para el partido definitivo del torneo continental.

Tras este duelo por el torneo local, Alianza Lima recibirá en Matute a 2 de Mayo en el duelo de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Con el marcador en contra de 1-0, serán 90 minutos de enorme importancia para los intereses blanquiazules con la única consigna de clasificar a una siguiente ronda. Veremos si el equipo se muestra acorde a las expectativas en los siguientes días.

DATOS CLAVES

  • El periodista Eddie Fleischman señaló que los jugadores de Alianza Lima fallaron más que Pablo Guede.
  • Alianza Lima enfrentará a Comerciantes Unidos el domingo 8 de febrero a las 18:00 horas por la Liga 1.
  • El entrenador Pablo Guede perdió tácticamente ante el técnico Eduardo Ledesma en el segundo tiempo.
Publicidad
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Sufre Pablo Guede: nueva baja en Alianza Lima tras confirmarse la lesión de Esteban Pavez
Alianza Lima

Sufre Pablo Guede: nueva baja en Alianza Lima tras confirmarse la lesión de Esteban Pavez

Se conoció la gravedad de la lesión que sufrió Esteban Pavez y el tiempo que estará fuera de las canchas
Alianza Lima

Se conoció la gravedad de la lesión que sufrió Esteban Pavez y el tiempo que estará fuera de las canchas

DT de 2 de Mayo ninguneó a Alianza y mandó advertencia para duelo en Matute
Alianza Lima

DT de 2 de Mayo ninguneó a Alianza y mandó advertencia para duelo en Matute

DT de Bolivia descartó a Moreno Martins y quiere a delantero argentino para el Repechaje al Mundial 2026
Mundial 2026

DT de Bolivia descartó a Moreno Martins y quiere a delantero argentino para el Repechaje al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo