Eddie Fleischman destruyó a Agustín Lozano tras constantes fracasos de Perú en menores: “Sinvergüenza y revendedor de entradas”

La Selección Peruana cayó en lo más profundo de la competencia continental luego de quedar eliminados con cero puntos del Sudamericano Sub 17 que se disputa en Paraguay. Existen diversos aspectos que se toman como causas originarias, al igual que protagonistas que son los llamados culpables de seguir hundidos desde hace años. Por ello es que suena el nombre de Agustín Lozano.

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Fuente: La Bicolor.

Frente a esta compleja situación de mantenernos como el peor país de competencia a nivel sudamericano, Eddie Fleischman no se guardó nada y habló de Agustín Lozano como uno de los personajes más descarados del fútbol peruano que no genera ningún bien en el supuesto progreso que anhela desde hace algún tiempo la Federación Peruana de Fútbol.

“Hay un sinvergüenza y sancionado por reventa de entradas, que es lo más deplorable que pueda ser un directivo en el fútbol de su país, como autoridad que se llena la boca hablando de las bondades del fútbol peruano, pero que permite que no se cumpla con los reglamentos de licencias y que el fútbol peruano siga dando vergüenza”; enfatizó Eddie Fleischman en ‘Full Deportes‘.

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Seguido a ello, el comunicador deportivo hizo un drástico y a la vez lamentable comparativo con lo que hoy en día representa la competencia de las categorías menores de Perú. “Desde el año 2021 hasta hoy, en que en los torneos sudamericanos Sub-17 y Sub-20 sumamos ya 19 partidos con un empate y 18 derrotas. Más o menos equiparable a Gibraltar en Europa, o a San Marino, Islas Feroe. Eso es Perú hoy en Sudamérica, en categoría Sub-17 y Sub-20″.

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¿Cuál fue la respuesta de Agustín Lozano tras el más reciente fracaso de Perú en el Sudamericano Sub 17?

Sin mucha autocrítica por lo que representan las decisiones que se toman en la interna de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano manifestó su malestar por la temprana eliminación de Perú en el Sudamericano Sub 17. Sin puntos conseguidos, con tan solo dos goles a favor y once en contra, el mandamás de Videna hizo énfasis en el pobre trabajo de los clubes profesionales.

“Hace más de tres años venimos dándole mucha inversión al fútbol de menores. En cuanto a los clubes, estamos fallando. Sé que estamos muy débiles en cuanto a la formación de menores, pero esto es una responsabilidad de todos los dirigentes de los clubes. Si no nos preparamos será difícil que los resultados lleguen. En eso invoco a que los técnicos se capaciten más y que los clubes sean más responsables“; declaró Agustín Lozano en entrevista con ‘Ovación‘.

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