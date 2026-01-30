Aún ni debuta y la durísima crítica que recibió Mano Menezes tras ser presentado en Perú: “Técnico de equipo chico”

Mano Menezes fue presentado como nuevo entrenador de la Selección Peruana y existe un cierto aire de renovación entre los hinchas peruanos. Al parecer, dicha situación no genera mucho consenso que digamos en el ámbito deportivo nacional ya que acaba de recibir una durísima crítica que podría ser crucial para conocer cuáles son sus expectativas al mando del equipo de todos.

En esta ocasión fue el comunicador Eddie Fleischman quien analizó la situación y habló sobre la conferencia de prensa que se celebró el día de ayer en el Hotel Hyatt de San Isidro. Eso sí, sin ánimos de menospreciar al brasileño ni nada por el estilo, sentenció que Mano Menezes es un entrenador de equipo chico y que durante el último tiempo fue una especie de bombero en clubes de su país.

“Hemos traído a un técnico para equipo chico. Veo difícil que haga de Perú un mejor equipo porque a la selección la han dejado en el subsuelo. Este comentario no va por Mano Menezes, sino por la visión que pudo haber tenido Jean Ferrari para traerlo por que es un técnico riguroso en la marca y que ha tenido que pelear con equipos para evitar el descenso”; comentó Eddie Fleischman durante la más reciente edición del programa digital ‘Juego Cruzado‘.

El palmarés de Mano Menezes que genera incertidumbre en la Selección Peruana

Sabiendo que la Selección Peruana necesita salir a flote en el nivel sudamericano ya que difícilmente se puede caer más bajo de lo que se alcanzó en el último proceso rumbo al Mundial 2026, el historial de obtenciones de Mano Menezes a lo largo de su trayectoria como entrenador muestra cierta incertidumbre de lo que pueda lograr en el país ahora que tomará las riendas del equipo de todos.

“En cuanto a éxitos, tiene 3 copas Brasil, copas estaduales, ningún Brasileirao, ningún torneo importante ni tampoco ninguna Copa Sudamericana. Yo no voy a menospreciar su carrera, pero lo que me llama la atención que solamente una o quizá dos veces duró más de una temporada en un equipo. Ha tenido veinte cambios de equipo”; sentenció Eddie Fleischman en el mismo espacio.

La prolongada experiencia de Mano Menezes como entrenador a sus 63 años

Al margen de la capacidad o categoría que pueda tener, no hay duda alguna de que Mano Menezes cuenta con una enorme experiencia comprobada a lo largo de los años. Como prueba de ello es que dirigió incluso a la Selección Brasileña y a distintos equipos, tales como: Guaraní-RS, SC Inter Youth, Brasil Pelotas, Iraty, 15 de Novembro, Caxias-RS, Gremio, Corinthians, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, SD Luneng, Palmeiras, Bahía, Al-Nassr, Internacional y Fluminense.

