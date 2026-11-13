Predicción Amistoso FIFA: resultado exacto de Perú vs. Bolivia, según la IA

Perú y Bolivia se enfrentan el día de hoy en el Estadio Alejandro Villanueva y la tecnología tiene un pronóstico reservado. Conoce cuál será el resultado final.

Perú y Bolivia se siguen preparando para las próximas competencia oficiales y el día de hoy se verán las caras en el Estadio Alejandro Villanueva. En el marco de la fecha FIFA del mes de noviembre, existen diversos análisis futbolísticos de cómo podría darse el encuentro de acuerdo al nivel de las selecciones, así que ahora es el turno de que la Inteligencia Artificial se haga presente con un pronóstico.

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En cuanto a las intenciones de cada uno de los equipos, Perú sigue en un proceso de reconstrucción desde que Mano Menezes tomó las riendas del plantel y recién hoy tendrá la oportunidad de competir con condición de local. Por otro lado, Bolivia pretende mantener la idea de Óscar Villegas y a la vez probar algunas variantes en nombres para darle mayor rodaje a la selección altiplánica.

Dicho todo esto, la Inteligencia Artificial reveló que Perú no tendrá mayores inconvenientes y logrará imponerse por 3-0 ante Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva. A pesar de la renovación de plantilla y de las modificaciones en el once titular, la tecnología aseguró que el poderío local será mayor al de la visita y existe un 78% de probabilidad de que se cumpla el veredicto expuesto.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de Perú ante Bolivia

Al igual que ocurrió en su amistoso previo contra Argentina , el sistema de Bolivia está condicionado a la ventaja del oxígeno jugando en la altura. En Lima, a nivel del mar, sus líneas suelen separarse enormemente. Los mediocampistas de contención bolivianos llegan tarde a las coberturas cuando el rival triangula a un toque. Perú encontrará espacios inmensos por el centro del campo a partir de los primeros 20 minutos de juego.

, el sistema de está condicionado a la ventaja del oxígeno jugando en la altura. En Lima, a nivel del mar, sus líneas suelen separarse enormemente. Los mediocampistas de contención bolivianos llegan tarde a las coberturas cuando el rival triangula a un toque. encontrará espacios inmensos por el centro del campo a partir de los primeros 20 minutos de juego. El campo de Matute genera una sensación de encierro para el equipo visitante. Mano Menezes ordenaría una presión alta asfixiante en la salida boliviana. Al no tener la precisión técnica para salir jugando bajo presión, Bolivia dividirá el balón constantemente, permitiendo que la volante peruana recupere el esférico rápidamente en territorio rival.

ordenaría una presión alta asfixiante en la salida boliviana. Al no tener la precisión técnica para salir jugando bajo presión, dividirá el balón constantemente, permitiendo que la volante peruana recupere el esférico rápidamente en territorio rival. El planteamiento de Bolivia será netamente reactivo. Sin embargo, al carecer de la explosividad necesaria para realizar transiciones largas en el llano, sus delanteros quedarán aislados frente a los zagueros peruanos. Las estadísticas proyectan que la visita no logrará rematar más de dos veces directamente a la portería de Pedro Gallese , garantizando un partido plácido en materia defensiva.

será netamente reactivo. Sin embargo, al carecer de la explosividad necesaria para realizar transiciones largas en el llano, sus delanteros quedarán aislados frente a los zagueros peruanos. Las estadísticas proyectan que la visita no logrará rematar más de dos veces directamente a la portería de , garantizando un partido plácido en materia defensiva. En conclusión, veremos un partido de una sola dirección. Perú asumirá el protagonismo absoluto, dominando la posesión y marcando el ritmo del encuentro. Bolivia intentará resistir amurallándose atrás, pero la falta de oxígeno a su favor, combinada con la presión del estadio y la superioridad técnica individual de la ‘Bicolor’, derrumbará el cerrojo temprano. Será un 3-0 revitalizador que le dará a Mano Menezes el respaldo necesario para continuar consolidando su idea de juego de cara al futuro cercano.

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Horarios del amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:00 | España (sábado 14/11)

Canales del amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia

En Perú (TV Abierta) | América TV (Canal 4 en señal abierta y Canal 704 en HD)

En Perú (Streaming) | América tvGO (plataforma digital y app oficial) y Bicolor+ Premium (vía TV360 de Bitel)

En Bolivia | UNITEL (Televisión abierta)

DATOS CLAVES

Inteligencia Artificial pronostica un triunfo peruano por 3-0 con 78% de probabilidad.

pronostica un triunfo peruano por 3-0 con 78% de probabilidad. Perú y Bolivia jugarán el amistoso internacional a las 20:00 horas.

jugarán el amistoso internacional a las 20:00 horas. América TV transmitirá el partido en territorio peruano y UNITEL en Bolivia.