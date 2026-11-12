Jean Ferrari le respondió a Óscar Villegas tras decir que Perú quiere imitar a Bolivia

Fiel a su estilo, Jean Ferrari no se guardó nada para dejarle un mensaje a Óscar Villegas luego de sus singulares declaraciones. Descubre qué dijo el directivo de la Federación Peruana de Fútbol.

A horas del amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia en el marco de la fecha FIFA de noviembre, todo parece indicar que la pradera se incendió entre algunos protagonistas. Resulta que Jean Ferrari no se guardó absolutamente nada para responder las declaraciones de un Óscar Villegas que antes de llegar a la capital aseguró que los nuestros se están copiando de la idea de los altiplánicos.

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“A partir de esa construcción queremos conseguir buenos resultados y esperamos hacerlo contra Perú. Sabemos que Perú está intentando copiar el modelo de Bolivia, lo mismo que Chile, por los resultados que han visto en nuestra selección, así que serán partidos muy difíciles con Perú y Ecuador“; manifestó el entrenador Óscar Villegas en conferencia de prensa.

Fuente: Getty Images.

La contundente respuesta de Jean Ferrari

“Tuve la oportunidad de poder escucharlo y bueno, lamento sus declaraciones porque Bolivia en toda su historia solo ha ido una vez al Mundial. Entonces, es ilógico poder pensar en algo similar o hacer una réplica cuando sabemos que es el único equipo en la historia del fútbol mundial que juega a más de 3.500 metros de altura”; comentó Jean Ferrari el día de hoy en conversación con Bicolor+.

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Asimismo, la ironía se hizo presente dentro de las declaraciones del Director de Fútbol de la FPF y expresó: “También escuché que quería ver la posibilidad de que juguemos con ellos en Cusco o en Puno. Bueno, en nuestro caso estamos pensando en llevarlos a Cerro de Pasco. A ver si les va a gustar. Pero bueno, es también un poco de folclore dentro de nuestro fútbol. Hay que hacer un poco más equilibrado porque este es un amistoso porque vamos a tener un partido de vuelta en marzo y la idea es seguir preparándonos para las Eliminatorias”.

Día, hora y estadio del amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia

El amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia se disputará el viernes 13 de noviembre desde las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva ubicado en el distrito de La Victoria. En una nueva oportunidad de prueba para el equipo de todos, veremos qué decisiones toma Mano Menezes junto a su comando técnico para darle mayor rodaje a una plantilla que sin duda alguna viene en proceso de reestructuración con miras a la competencia oficial en el año 2027.

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Fuente: La Bicolor.

Posibles alineaciones del amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia

Perú | Pedro Gallese, Matías Lazo, Fabio Gruber, Erick Noriega, Marcos López, Oslimg Mora, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Andy Polo, Maxloren Castro y Gianluca Lapadula. DT: Mano Menezes.

Bolivia | Carlos Lampe, Yomar Rocha, Efraín Morales, Diego Arroyo, Fabricio Quaglio, Héctor Cuéllar, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Roberto Fernández, Miguel Terceros y Moisés Paniagua. DT: Óscar Villegas.

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