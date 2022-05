La Federación de Fútbol de Chile realizó una denuncia en cuanto al jugador de la selección ecuatoriana, Byron Castillo, quien según el país del sur sería colombiano. Ante esto, la FIFA tomó acciones y con esto extendió una invitación a la FPF para que se pronuncie debido a lo sucedido. Algo que parece desde la Videna han hecho caso omiso, pues se encuentran enfocados en el repechaje.

“Lo que la FIFA hizo es una invitación a que Perú presente su posición sobre el caso Byron Castillo y eso se acepta o no. No hay obligación de responder. Es decir, no pasa nada si es que la Federación Peruana de Fútbol no se mete en el tema y eso parece que pasará. Perú en este momento no tiene una posición sobre el tema pues la prioridad es enfocarse en el repechaje. Nadie quiere distraerse del objetivo trazado”, dijo el periodista Gustavo Peralta desde sus redes sociales.

El reportero de ESPN también se refirió a lo que le dijeron desde la FPF: “Pase lo que pase con el jugador ecuatoriano y lo que decida FIFA, Perú no se va a ver perjudicado. No va a haber pronunciamiento de parte de la FPF formalmente en un comunicado. ‘El camión pasa por la otra esquina’, dicen desde Videna y tienen razón”.

Pues la decisión de la FIFA no incluiría a la Selección Peruana ya que, si el fallo llega a ser a favor de Chile o de Ecuador, los dirigidos por Ricardo Gareca se mantendrían en el quinto lugar donde tienen la opción de luchar, en el repechaje, para llegar a clasificar al Mundial Qatar 2022 frente a un representante del continente asiático el próximo 13 de junio en Doha.