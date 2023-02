Durante los años más intensos de la pandemia por el Covid-19, el póker online tuvo una escalada exponencial en cuanto a usuarios que se acercaron al deporte mental. Las plataformas fueron llenándose de nuevos jugadores, que comenzaron a ganar experiencia en esta disciplina.

Esta semana, Mateo Morales, un jugador aficionado de Cuenca, Ecuador, se llevó una enorme sorpresa al disputar un Spin&Gold de 5 dólares en el sitio GG Poker. Con aquella inversión, el sudamericano se ganó el derecho a jugar por un premio de 50 mil dólares entre tres jugadores.

A pesar de que Morales no alcanzó a quedarse con el premio mayor, se quedó con el tercero, de nada despreciables 20 mil dólares. "El premio como primera impresión fue un susto. Nunca había competido por tanto dinero. Fue algo muy emocionante al principio, muy increíble para una persona de 22 años. Cuando vi el premio, salté. Boté de la computadora por lejos, porque nadie espera este premio que rara vez se da", comenzó explicando el ecuatoriano al canal IQ Poker.

Y continuó: "Yo tenía 6 dólares en la cuenta y jugué. Dios me ayudó con ese premio. Yo agradezco mucho que la plataforma sea tan generosa con sus jugadores. He probado varias plataformas, pero creo que GG tiene algo más que me atrapó. No es sólo un juego para mí, es algo con lo que puedo desestresarme, me gusta y la plataforma es muy amigable".

Ante la pregunta del entrevistador, comentó qué hará con el premio: "Lo primero que uno quiere hacer con el dinero es salir a disfrutar. Gracias a Dios, yo he tenido otra educación financiera y lo primero que hice fue salir a buscar un carrito. Claro que cualquier joven quiere tener su primer carro. Lo demás es invertir en negocios, para que esa plata siga creciendo. Creo que es lo principal que uno debe hacer con esa oportunidad".