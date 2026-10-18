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Alineaciones de Brighton y Crystal Palace por la Premier League: formaciones probables

Brighton y Crystal Palace se enfrentan este domingo 18 de octubre en el American Express Community Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Albion vs. Crystal Palace, Premier League
Albion vs. Crystal Palace, Premier League

Brighton recibe a Crystal Palace este domingo 18 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton viene de ganarle 2-0 a Sunderland y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Crystal Palace viene de ganarle 3-1 a Nottingham Forest y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Brighton y Crystal Palace

Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen, Ferdi Kadioglu, Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Pascal Gross, Yasin Ayari, Chema Andrés, Diego Gómez, Charalampos Kostoulas, Maxim De Cuyper. DT: Fabian Hürzeler.

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Crystal Palace (3-4-2-1): Walter Benítez, Chris Richards, Jefferson Lerma, Jaydee Canvot, Daichi Kamada, Anan Khalaili, Adam Wharton, Quinten Timber, Yéremy Pino, Tyrick Mitchell, Jorgen Strand Larsen. DT: Pierre Sage.

Bajas y ausentes de Brighton y Crystal Palace

Brighton:

  • Kaoru Mitoma (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Jack Hinshelwood (golpe)
  • Femi Azeez (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Zadok Yohanna (golpe; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Mats Wieffer (lesión de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Stefanos Tzimas (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Evan Ferguson (lesión de tobillo; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Yankuba Minteh (lesión en la pierna; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Crystal Palace:

  • Takehiro Tomiyasu (lesión en el gemelo)
  • Jean-Philippe Mateta (lesión isquiotibial)
  • Dean Henderson (lesión en el pie)
  • Ben Chilwell (ausencia)
  • Chadi Riad (lesión de rodilla; vuelve a fines de junio de 2027)
  • Axel Disasi (expulsión; vuelve en 1 fecha)

La previa de Brighton y Crystal Palace: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 18 de octubre
  • Hora: 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España
  • Estadio: American Express Community Stadium
  • Historial: 33 cruces — Brighton ganó 10, Crystal Palace ganó 11 y empataron 12
  • Último antecedente: 08/02/2026: Brighton 0-1 Crystal Palace
  • Próximo partido de Brighton: vs. Liverpool, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Crystal Palace: vs. Newcastle, domingo 25 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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