Alineaciones de Brighton y Crystal Palace por la Premier League: formaciones probables

Brighton y Crystal Palace se enfrentan este domingo 18 de octubre en el American Express Community Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Brighton recibe a Crystal Palace este domingo 18 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton viene de ganarle 2-0 a Sunderland y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Crystal Palace viene de ganarle 3-1 a Nottingham Forest y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Brighton y Crystal Palace

Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen, Ferdi Kadioglu, Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Pascal Gross, Yasin Ayari, Chema Andrés, Diego Gómez, Charalampos Kostoulas, Maxim De Cuyper. DT: Fabian Hürzeler.

Crystal Palace (3-4-2-1): Walter Benítez, Chris Richards, Jefferson Lerma, Jaydee Canvot, Daichi Kamada, Anan Khalaili, Adam Wharton, Quinten Timber, Yéremy Pino, Tyrick Mitchell, Jorgen Strand Larsen. DT: Pierre Sage.

Bajas y ausentes de Brighton y Crystal Palace

Brighton:

Kaoru Mitoma (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)

Jack Hinshelwood (golpe)

Femi Azeez (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)

Zadok Yohanna (golpe; vuelve a fines de octubre de 2026)

Mats Wieffer (lesión de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)

Stefanos Tzimas (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)

Evan Ferguson (lesión de tobillo; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Yankuba Minteh (lesión en la pierna; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Crystal Palace:

Takehiro Tomiyasu (lesión en el gemelo)

Jean-Philippe Mateta (lesión isquiotibial)

Dean Henderson (lesión en el pie)

Ben Chilwell (ausencia)

Chadi Riad (lesión de rodilla; vuelve a fines de junio de 2027)

Axel Disasi (expulsión; vuelve en 1 fecha)

La previa de Brighton y Crystal Palace: todo lo que hay que saber

Día: domingo 18 de octubre

domingo 18 de octubre Hora: 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España

07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España Estadio: American Express Community Stadium

American Express Community Stadium Historial: 33 cruces — Brighton ganó 10, Crystal Palace ganó 11 y empataron 12

33 cruces — Brighton ganó 10, Crystal Palace ganó 11 y empataron 12 Último antecedente: 08/02/2026: Brighton 0-1 Crystal Palace

08/02/2026: Brighton 0-1 Crystal Palace Próximo partido de Brighton: vs. Liverpool, domingo 25 de octubre

vs. Liverpool, domingo 25 de octubre Próximo partido de Crystal Palace: vs. Newcastle, domingo 25 de octubre