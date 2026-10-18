Alineaciones de Brighton y Crystal Palace por la Premier League: formaciones probables

Brighton recibe a Crystal Palace este domingo 18 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton viene de ganarle 2-0 a Sunderland y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Crystal Palace viene de ganarle 3-1 a Nottingham Forest y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Brighton y Crystal Palace
Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen, Ferdi Kadioglu, Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Pascal Gross, Yasin Ayari, Chema Andrés, Diego Gómez, Charalampos Kostoulas, Maxim De Cuyper. DT: Fabian Hürzeler.
Crystal Palace (3-4-2-1): Walter Benítez, Chris Richards, Jefferson Lerma, Jaydee Canvot, Daichi Kamada, Anan Khalaili, Adam Wharton, Quinten Timber, Yéremy Pino, Tyrick Mitchell, Jorgen Strand Larsen. DT: Pierre Sage.
Bajas y ausentes de Brighton y Crystal Palace
Brighton:
- Kaoru Mitoma (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Jack Hinshelwood (golpe)
- Femi Azeez (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Zadok Yohanna (golpe; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Mats Wieffer (lesión de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Stefanos Tzimas (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Evan Ferguson (lesión de tobillo; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Yankuba Minteh (lesión en la pierna; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
Crystal Palace:
- Takehiro Tomiyasu (lesión en el gemelo)
- Jean-Philippe Mateta (lesión isquiotibial)
- Dean Henderson (lesión en el pie)
- Ben Chilwell (ausencia)
- Chadi Riad (lesión de rodilla; vuelve a fines de junio de 2027)
- Axel Disasi (expulsión; vuelve en 1 fecha)
La previa de Brighton y Crystal Palace: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 18 de octubre
- Hora: 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España
- Estadio: American Express Community Stadium
- Historial: 33 cruces — Brighton ganó 10, Crystal Palace ganó 11 y empataron 12
- Último antecedente: 08/02/2026: Brighton 0-1 Crystal Palace
- Próximo partido de Brighton: vs. Liverpool, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Crystal Palace: vs. Newcastle, domingo 25 de octubre