Crystal Palace y Real Sociedad se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Selhurst Park por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Crystal Palace recibe a Real Sociedad este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park. Crystal Palace viene de empatar 1-1 con Hoffenheim y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Real Sociedad viene de empatar 1-1 con Lyon y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Crystal Palace y Real Sociedad

Crystal Palace (3-4-2-1): Dean Henderson, Honest Ahanor, Chris Richards, Jaydee Canvot, Daichi Kamada, Anan Khalaili, Quinten Timber, Will Hughes, Yéremy Pino, Tyrick Mitchell, Jorgen Strand Larsen. DT: Thomas Frank.

Real Sociedad (4-4-2): Álex Remiro, Héctor Fort, Jon Martín, Igor Zubeldia, Sergio Gómez, Takefusa Kubo, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Gonçalo Guedes, Luka Sučić, Mikel Oyarzabal. DT: Pellegrino Matarazzo.

Bajas y ausentes de Crystal Palace y Real Sociedad

Crystal Palace:

Jørgen Strand Larsen (lesión de tobillo)

Takehiro Tomiyasu (lesión en el gemelo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Ismaïla Sarr (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Chadi Riad (lesión de rodilla; vuelve a fines de junio de 2027)

Yéremi Pino (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Adam Wharton (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Real Sociedad:

Yangel Herrera (lesión en el gemelo; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Álvaro Odriozola (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Ander Barrenetxea (lesión isquiotibial)

La previa de Crystal Palace y Real Sociedad: todo lo que hay que saber

Día: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España

14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: Selhurst Park

Selhurst Park Próximo partido de Crystal Palace: vs. Jagiellonia, jueves 10 de diciembre

vs. Jagiellonia, jueves 10 de diciembre Próximo partido de Real Sociedad: vs. Torreense, jueves 10 de diciembre