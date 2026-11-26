Crystal Palace recibe a Real Sociedad este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park. Crystal Palace viene de empatar 1-1 con Hoffenheim y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Real Sociedad viene de empatar 1-1 con Lyon y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Crystal Palace y Real Sociedad
Crystal Palace (3-4-2-1): Dean Henderson, Honest Ahanor, Chris Richards, Jaydee Canvot, Daichi Kamada, Anan Khalaili, Quinten Timber, Will Hughes, Yéremy Pino, Tyrick Mitchell, Jorgen Strand Larsen. DT: Thomas Frank.
Real Sociedad (4-4-2): Álex Remiro, Héctor Fort, Jon Martín, Igor Zubeldia, Sergio Gómez, Takefusa Kubo, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Gonçalo Guedes, Luka Sučić, Mikel Oyarzabal. DT: Pellegrino Matarazzo.
Bajas y ausentes de Crystal Palace y Real Sociedad
Crystal Palace:
- Jørgen Strand Larsen (lesión de tobillo)
- Takehiro Tomiyasu (lesión en el gemelo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Ismaïla Sarr (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Chadi Riad (lesión de rodilla; vuelve a fines de junio de 2027)
- Yéremi Pino (ausencia; vuelve en 1 fecha)
- Adam Wharton (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Real Sociedad:
- Yangel Herrera (lesión en el gemelo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Álvaro Odriozola (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Ander Barrenetxea (lesión isquiotibial)
La previa de Crystal Palace y Real Sociedad: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 26 de noviembre
- Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España
- Estadio: Selhurst Park
- Próximo partido de Crystal Palace: vs. Jagiellonia, jueves 10 de diciembre
- Próximo partido de Real Sociedad: vs. Torreense, jueves 10 de diciembre