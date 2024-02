Más de 1000 millones de euros fichajes, récords de gastos y cambios de entrenadores, la vida sigue igual al oeste de Londres. Chelsea no puede salir hasta aquí de una crisis sin fondo en un Stamford Bridge donde ya incluso se dan episodios más que singulares. La mujer de un jugador pide sacar a Mauricio Pochettino. Muchas críticas al argentino y una junta directiva que analiza los pasos a seguir.

Todo comenzó tras ese 2-4 ante Wolverhampton donde una vez se vieron los puntos flacos de un proyecto lleno de juventud, dinero y de momento, problemas por solventar. Los blues son 11 en la Premier League tras 23 fechas. Todo esto con apenas 5 triunfos como local en lo que vamos de temporada y en un equipo donde solo cinco rivales han recibido más que sus 39 goles. La cosa empieza a calentarse y hasta la mujer de Thiago Silva pide medidas drásticas a la junta directiva de Todd Boehly.

“Es tiempo de cambiar. Si esperas más será demasiado tarde…”, escribió en su cuenta de Twitter Belle Silva como esposa del experimentado defensor del Chelsea. Uno que dejará salvo giro de 180 grados The Bridge a sus más de 39 años. Esta temporada acumula 22 choques, un par de goles y se le tiene como gran líder de un vestuario donde la juventud es palpable en cada una de las estrellas compradas.

La temporada ha estado lejos de ser amable. Incluso sin competencias UEFA Chelsea no termina de levantar tanto el nivel como los resultados de un proyecto en veremos desde el 2021. Los de Pochettino perdieron 10 de 23 partidos en la Premier, sacaron solo 31 de 69 puntos en juego y todo esto con apenas un 45% de efectividad en cuanto a rendimiento se refiere. El descenso, a 12 unidades, más cerca que una Champions que ya se escapa a los 15. El argentino no olvidemos, tiene contrato hasta el 2025.

“Creo que no somos lo suficientemente buenos. Todos. En este momento esa es la realidad. Yo incluido. Lo que hemos enseñado hoy es que no somos lo suficientemente buenos. No hemos manejado esta situación como deberíamos”, palabras de Pochettino anoche. Una reflexion que sirve para entender el momento de un gigante en horas bajas que desde aquel gol de Kai Havertz a Manchester City tras la final de la Champions del 2021 parece haber caído en un pozo sin fondo.

Empiezan las dudas

BBC Sport es el primer medio en plantearse el futuro del argentino. Que nadie piense que a corto plazo habrá destitución o despedidos, pero el portal ya habla de presiones de la directiva a un Mauricio Pochettino cuyo gran objetivo pasa por la final de la Carabao Cup ante Liverpool. Europa salvo victoria, prácticamente descartada.

Se prevén grandes ventas

Las cuentas son claras. Si UEFA no da dinero a los blues es imposible justificar el cumplimiento del Fair Play Financiero tras un gasto de 1000 millones de euros en jugadores. Chelsea apenas puede ‘perder’ en la compra y venta de jugadores un total de 100 ‘kilos’ en tres temporadas. En caso de no contar con ingresos extra en torneos internacionales, se prevén grandes salidas de un proyecto que de la mano de Todd Boehly, nunca ha terminado de arrancar.