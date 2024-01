“Es una amenaza real”, así titula The Times lo que viene por delante en una Premier League donde todo apunta a más castigos. En medio de las extensas investigaciones a Manchester City o Chelsea por fallos adrede en sus cuentas, nuevas sanciones se calientan para incluso entidades que como Everton, ya fueron víctimas de esto en un pasado no muy lejano. La comisión independiente de la mejor liga del mundo, lejos de pactar o mostrarse benevolente.

Everton y Nottingham Forest son los próximos grandes objetivos de la comisión. El ente creado de cara a terminar con los excesos de los clubes de la Premier vuelve a poner sus ojos en varias entidades que luchan por evitar el descenso a la segunda categoría del fútbol inglés. Las reglas por el Fair Play Financiero se han endurecido y no importa el escudo detrás de estas a la hora de sancionar. The Times indica que los cargos se conocerán antes del 14 de enero. Si todo sigue su curso, habrá sanciones en pleno mes de abril. Sí, a solo unas jornadas del final del curso.

Todo empezó el pasado noviembre. Everton recibía una quita de 10 puntos en la tabla general por fallos adrede en las normas de beneficios y sostenibilidad de la Premier. Un ítem directamente relacionado con el Fair Play Financiero del torneo y que también azota a gigantes como Chelsea o City en algunos de los apartados de la investigación. Los Toffes caminan a una nueva sanción y puede unírseles Forest. Nottingham gastó solo hace dos veranos cerca de 200 millones de euros que no fueron recuperados con ventas en el mercado. En enero empieza todo.

La Premier se ha endurecido como nunca alrededor de su Fair Play. Hasta el 31 de diciembre los clubes tenían un nuevo plazo para demostrar que no habían perdido balances de 105 millones de euros en los últimos tres años y mercados. The Times apunta a Everton y Forest como los dos primeros que no cumplirán con las normas y que podrían recibir castigos que van desde los 10 puntos hasta los 15. Hoy en día son 15 y 17 en la liga. No sobra decir que una sanción más es poner pie y medio en Championship.

Ojo, por que dichos castigos solo serán para analizar casos de infracciones sencillas. Investigaciones de más de 100 posibles violaciones de las normas de beneficios y sostenibilidad de la Premier como ocurre en los casos City o Chelsea no se resolverán a corto plazo. Muchos ojos pendientes en el Reino Unido de una nueva oleada de sanciones que puede llevarse solo en unos meses hasta 30 puntos de la tabla general del certamen. Goodison Park y City Ground, con la mirada puesta en el 14 de enero del 2024. Nueva muestra pensando en el Ethad o The Bridge.

La política, un factor más

Todo empezó a partir del anuncio de la Superliga en primavera del 2020. Se dieron diversas reuniones por parte del Gobierno británico de cara a blindar su Premier League del nuevo torneo. Hasta cuatro reformas fueron estudiadas desde entonces y algunas de ellas ya son aplicadas. La política quiere entrar en una Premier a la que se considera desfasada a nivel económico. Que existe una comisión independiente tan voraz en cuanto a sanciones se refiere, directamente relacionado con el deseo de evitar la entrada del sector público en el ente.

¿Cuándo se conoce el futuro de City o Chelsea?

Hay plazos para saber si Manchester City de Pep Guardiola violó en hasta 115 ocasiones las normas de la Premier League. Los medios más cercanos a la investigación hablan de otoño del 2024 y verano del 2025 como el espacio-tiempo donde se conocerá el resultado de todo para ambos gigantes. Las sanciones van desde quita de puntos hasta descensos.