Dinero les sobra en todos los sentidos. Hace doce meses el gasto llegaba a los 700 millones de euros y ahora solo a 21. ¿Por qué? La Premier League atraviesa su mercado de fichajes de enero más pobre. A lo largo de la última década no se veía algo así y en medio aparecen motivos tan lógicos como alarmantes para el Reino Unido. Los Chelsea, Manchester United, Arsenal, Liverpool o City, con un ojo puesto en la justicia. Todo esto mientras el torneo sigue adelante. Vamos con ello.

Dos claves se unen para entender por qué la liga más rica del mundo solo ha gastado 21 millones de euros en lo que vamos de mercado. La Premier ha invertido menos que la Ligue 1, LaLiga en España e incluso la primera división rusa. El miedo a sanciones, la política e igualmente como se encuentra conformada la pirámide del fútbol inglés, claves para entender un fenómeno tan singular como ejemplificante de todo lo que se viene jugando en la sombra por el Reino Unido. El escenario de cara al futuro no es cómodo.

Para empezar hay que remarcar las investigaciones y sanciones que se vienen aplicando en el último tiempo. Clubes como Everton ya han perdido puntos por la manipulación de sus cuentas ante el Fair Play Financiero. Lo mismo apunta a ocurrir con Nottingham Forest y gigantes como Chelsea o Manchester City irán a juicio por contabilidad paralela o mentiras en estas que apuntan a castigos históricos. Las normas del torneo permiten perder en la compra y venta de jugadores un total de 105 millones de euros a lo largo de los últimos tres años. Fallar ya no sale gratis e históricos como los Toffes lucharán por no descender sin puede que hasta 20 puntos ganados en el césped. En abril se define su futuro en este sentido.

Durante años la Premier anduvo sola. Era un camino donde multimillonarios de todo el mundo traían su dinero al Reino Unido y reventaban el mercado a base de fichajes de élite. Pero algo cambió en los últimos 10 meses, o mejor dicho el deseo del Gobierno por aplicar reformas que hagan el torneo más sostenible. La mejor liga del mundo defiende su ‘sostenibilidad’ ante las autoridades y para no tener que negociar con Londres su autonomía en la próxima temporada, ha creado una comisión independiente que lave la imagen del torneo ante la política. Es la que lleva los casos de Chelsea, City, Everton o Forest.

¿Por qué? Si el Gobierno entra en la Premier se acaba el libre gasto y se endurecen las normas. Inglaterra ya no hace parte de la Unión Europea, defiende los intereses de sus propios ciudadanos y el balance económico de estos a nivel social. Una liga con pérdidas, clubes que no sean rentables y que pierdan más de los 105 millones de euros permitidos es la peor de las publicidades. Hay miedo a invertir ahora mismo viendo los casos de Everton o Forest según indican portales como The Athletic o Sky. No hay vía libre como antes.

Terror a sanciones

La cosa es sencilla. Si hay miedo a sanciones se deja de invertir para no superar el límite de perdidas. Si no hay inversión menos dinero recorre la pirámide del fútbol inglés desde el Big Six. Y si esta no se deja millones como la más rica del mundo, los millones no llegan al resto de Europa. La Premier se ha convertido en el lugar de venta de medio viejo continente o mejor dicho, en los únicos que pueden pagar montos considerables por las nuevas joyas tras la pandemia. Si esta cierra el grifo, el resto de UEFA lo siente.

Ahuyentando inversores

Que nadie lo dude: la Premier es el lugar perfecto para el sportswashing. Roman Abramovic, Oriente Medio y el sureste asiático han llegado a la liga con intereses políticos y la promesa de poder dejarse todo el dinero del mundo para conseguirlo. Si el miedo a sanciones se mantiene, medios como The Telegraph lo explican perfectamente.

“La Premier es uno de los mayores productos de exportación del Reino Unido. Si ahogas a sus clubes en cuanto al gasto en fichajes y no pueden traer el mayor talento global, deja de ser el torneo que es….Es destruir la Premier”, información del medio para definir una realidad llena de matices y donde lo moral choca con los más de 80 clubes de la FA. La mejor liga del mundo atraviesa momentos claves de cara al futuro de un torneo que doce meses después adopta ahorrarse 679 millones de euros en fichajes.