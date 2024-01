Roma tiene nuevo emperador, se llama Daniele De Rossi y todo esto por el final de un ciclo que se ha repetido desde el verano del 2013. José Mourinho deja La Loba, el Calcio y suma su sexto despido en una carrera marcada por su salida del Real Madrid. Desde entonces casi nada fue igual para The Special One. Así le fue en números y títulos tras dejar un Santiago Bernabéu donde su recuerdo sigue imborrable.

El 20 de mayo del 2013 Florentino Pérez anunciaba el final de la era Mou en Concha Espina. Títulos de Copa del Rey, LaLiga y Supercopa de España estaban presentes junto a tres semifinales de la UEFA Champions League. Se fue ovacionado tras un 4-2 a Osasuna en junio y desde entonces comenzó una carrera sin éxito para ser el mejor del mundo que de momento ha quedado en veremos. A sus 60 años The Special One vuelve a caer en una aventura que ni siquiera Italia ha salvado.

Esta historia empieza meses después de dejar el Bernabéu. Mou volvía al Chelsea, quedaba tercero en Premier League y tomaba las riendas de un equipo en horas bajas tras su victoria en la Champions 2012. Hubo luz meses más tarde con una campaña 2014/2015 con títulos de liga y League Cup. Ya en su tercer año (la maldición de José a nivel de despidos), solo duró 25 partidos en un Stamford Bridge donde Roman Abramovic le despedía en pleno mes de diciembre. Nunca más volvió a la que siempre definió como su casa.

Seis meses estuvo parado el luso antes de volver a la actividad. Manchester United le anunciaba con el aval de Sir Alex Ferguson. Otro gigante en horas bajas por levantar y una campaña 2016/2017 con títulos de Community Shield, League Cup y Europa League. La siguiente temporada sería definida por Mourinho como la más meritoria de su carrera tras dejar segundos a los Red Devils en una Premier donde pelear con City o Pep Guardiola era imposible. Su despido en la 2018/2019 llegaría también en diciembre. 144 partidos, 84 victorias, 32 empates y 28 derrotas, su paso por Old Trafford.

Tottenham es el punto más bajo de esta caída del bicampeón de Europa. No solo por qué fue el único lugar donde Mourinho no levantó títulos o por como la pandemia le impidió generar esa relación que siempre ha buscado por las gradas, sino igualmente por el final de su paso hasta aquí por una Premier que fue clave en el inicio de su carrera. Hablamos de ‘apenas’ 86 partidos repartidos en 44 triunfos, 19 igualdades y hasta 23 caídas. Hubo despido en tercera parte de la temporada 2020/2021. Ojo, a dos días de una final con Guardiola en la Carabao Cup.

Roma, con dos caras

Ganó la Conference League para dar el primer título internacional a La Loba, llegó a una final de Europa League un año más tarde, pero vimos la versión más humilde de un equipo de Mou en números. Apenas un 56% de efectividad sumó el luso por una capital italiana que ya le despide tras 138 batallas y que supone el último paso en falso de una carrera venida a menos desde el 2013. Los ojos del mundo apuntan a Arabia.

Nadie duda de su carrera. Hablar de Mourinho es hablar de más de 1100 partidos a nivel profesional. También de un total de 26 títulos y del arquitecto del mejor Inter de Milán de la historia. Pero algo se rompió en el camino y la realidad es que desde hace 18 años el portugués no supera las tres temporadas en ninguna entidad. Seis despidos y cuatro pasos en falso después, The Special One vuelve a buscar un desafío que relance su carrera.

¿Llega la hora de Arabia?

La Gazzetta dello Sport ya lo avisaba meses atrás y el propio DT reconocía que hubo contactos. Se espera con ansias por el siguiente paso de una carrera que en medio del boom de Oriente Medio, hace a más de uno mirar a Riad pensando en el futuro del luso. José Mourinho es libre de decidir un futuro que para muchos, cambió desde aquel 4-2 a Osasuna un 1 de junio del 2013. ¿Es hora de Arabia?