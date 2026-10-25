Dónde ver EN VIVO Sunderland vs. Leeds por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Sunderland y Leeds se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Sunderland recibe a Leeds este domingo 25 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. El Sunderland llega como colista de la Premier League y necesita goles urgentes para no despegarse del resto de la tabla. Enfrente aparece un Leeds que viene de rescatar puntos de visitante y que mira hacia arriba, no hacia el descenso.

Para el local esto ya no es cuestión de posiciones sino de sumar lo que sea para no quedar aislado en el fondo. El Leeds, en cambio, llega con la chance de meterse en la pelea de la mitad de tabla si logra encadenar un resultado positivo más.

La actualidad de ambos equipos

El Sunderland acumula apenas 4 puntos en 7 fechas y esa estadística lo deja último, un lugar que incomoda y que obliga a reaccionar ya. En su presentación más reciente empató 1-1 de visitante, después de caer 0-2 ante el Bournemouth y de un triunfo 2-1 también lejos de casa. La irregularidad es el denominador común de estas semanas para el equipo.

El Leeds, octavo con 10 unidades, no gana hace rato pero tampoco pierde terreno: empató 1-1 de local frente al Manchester United y antes había igualado sin goles ante el Palace, con una derrota 1-2 ante el Arsenal en el medio. Es un equipo que no regala puntos fácilmente, aunque le está costando cerrar partidos a su favor.

El historial entre Sunderland y Leeds

El historial entre ambos tiene 76 capítulos y el Leeds saca ventaja, con 33 victorias contra 27 del Sunderland y 16 empates. En goles también manda el Leeds, 108 contra 100. Los últimos cruces muestran paridad total: se repartieron triunfos y hubo igualdades, sin que ninguno logre imponerse de manera sostenida en los enfrentamientos recientes.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/07/2026 Sunderland vs. Leeds 0-1 Club Friendlies 03/03/2026 Leeds vs. Sunderland 0-1 Premier League 28/12/2025 Sunderland vs. Leeds 1-1 Premier League 17/02/2025 Leeds vs. Sunderland 2-1 Championship 04/10/2024 Sunderland vs. Leeds 2-2 Championship 09/04/2024 Leeds vs. Sunderland 0-0 Championship 12/12/2023 Sunderland vs. Leeds 1-0 Championship 07/04/2018 Leeds vs. Sunderland 1-1 Championship 19/08/2017 Sunderland vs. Leeds 0-2 Championship 04/01/2015 Sunderland vs. Leeds 1-0 FA Cup

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Horario del partido

México (CDMX): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 13:30 hs

13:30 hs Colombia: 11:30 hs

11:30 hs Perú: 11:30 hs

11:30 hs Chile: 13:30 hs

13:30 hs España: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Liverpool vs. Brighton Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Manchester United vs. Bournemouth Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Hull vs. Brentford Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Crystal Palace vs. Newcastle Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00

En síntesis