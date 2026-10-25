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Dónde ver EN VIVO Sunderland vs. Leeds por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Sunderland y Leeds se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Sunderland vs. Leeds, Premier League
Sunderland vs. Leeds, Premier League

Sunderland recibe a Leeds este domingo 25 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. El Sunderland llega como colista de la Premier League y necesita goles urgentes para no despegarse del resto de la tabla. Enfrente aparece un Leeds que viene de rescatar puntos de visitante y que mira hacia arriba, no hacia el descenso.

Para el local esto ya no es cuestión de posiciones sino de sumar lo que sea para no quedar aislado en el fondo. El Leeds, en cambio, llega con la chance de meterse en la pelea de la mitad de tabla si logra encadenar un resultado positivo más.

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La actualidad de ambos equipos

El Sunderland acumula apenas 4 puntos en 7 fechas y esa estadística lo deja último, un lugar que incomoda y que obliga a reaccionar ya. En su presentación más reciente empató 1-1 de visitante, después de caer 0-2 ante el Bournemouth y de un triunfo 2-1 también lejos de casa. La irregularidad es el denominador común de estas semanas para el equipo.

El Leeds, octavo con 10 unidades, no gana hace rato pero tampoco pierde terreno: empató 1-1 de local frente al Manchester United y antes había igualado sin goles ante el Palace, con una derrota 1-2 ante el Arsenal en el medio. Es un equipo que no regala puntos fácilmente, aunque le está costando cerrar partidos a su favor.

El historial entre Sunderland y Leeds

El historial entre ambos tiene 76 capítulos y el Leeds saca ventaja, con 33 victorias contra 27 del Sunderland y 16 empates. En goles también manda el Leeds, 108 contra 100. Los últimos cruces muestran paridad total: se repartieron triunfos y hubo igualdades, sin que ninguno logre imponerse de manera sostenida en los enfrentamientos recientes.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
30/07/2026Sunderland vs. Leeds0-1Club Friendlies
03/03/2026Leeds vs. Sunderland0-1Premier League
28/12/2025Sunderland vs. Leeds1-1Premier League
17/02/2025Leeds vs. Sunderland2-1Championship
04/10/2024Sunderland vs. Leeds2-2Championship
09/04/2024Leeds vs. Sunderland0-0Championship
12/12/2023Sunderland vs. Leeds1-0Championship
07/04/2018Leeds vs. Sunderland1-1Championship
19/08/2017Sunderland vs. Leeds0-2Championship
04/01/2015Sunderland vs. Leeds1-0FA Cup

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:30 hs
  • Argentina: 13:30 hs
  • Colombia: 11:30 hs
  • Perú: 11:30 hs
  • Chile: 13:30 hs
  • España: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Liverpool vs. BrightonDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Manchester United vs. BournemouthDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Hull vs. BrentfordDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Crystal Palace vs. NewcastleDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00

En síntesis

  • Sunderland y Leeds se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Sunderland suma 4 puntos en el torneo.
  • Leeds suma 10 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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