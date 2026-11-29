Brighton y Newcastle se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el American Express Community Stadium, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brighton recibe a Newcastle este domingo 29 de noviembre desde las 08:05 de México, 11:05 de Argentina, 15:05 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. El Brighton viene escalando posiciones y ya respira entre los puestos de arriba de la Premier League, mientras el Newcastle sigue sin encontrar la regularidad que lo saque de la mitad de la tabla.

No es un partido cualquiera para los de local, que pelean de igual a igual con los grandes del campeonato. Para el Newcastle, en cambio, cada punto pesa para empezar a despegar de la zona media.

La actualidad de ambos equipos

El Brighton llega golpeando la puerta de arriba, segundo con 22 puntos en 11 fechas. Viene de golear 4-0 en casa, aunque antes de eso sufrió una caída inesperada de visitante. De todos modos el nivel general del equipo lo mantiene entre los candidatos a seguir arriba.

El Newcastle, en cambio, no logra despegar y se ubica 13°, con apenas 13 unidades. Encadena dos empates seguidos, el último de ellos ante Arsenal, y antes había perdido como local. La visita a Brighton es una buena chance para cortar esa racha de resultados ajustados que no terminan de darle puntos.

El historial entre Brighton y Newcastle

El historial entre ambos tiene ventaja para el Brighton, que ganó 10 de los 24 enfrentamientos, por 6 del Newcastle y 8 empates. En goles también manda el equipo de la costa sur, con 28 contra 22.

En los duelos más recientes hubo de todo: la última vez el Newcastle se impuso 3-1, pero en el cruce anterior el Brighton había ganado 2-1. La diferencia entre ambos suele ser mínima y los empates no son raros.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/05/2026 Newcastle vs. Brighton 3-1 Premier League 18/10/2025 Brighton vs. Newcastle 2-1 Premier League 04/05/2025 Brighton vs. Newcastle 1-1 Premier League 02/03/2025 Newcastle vs. Brighton 1-2 FA Cup 19/10/2024 Newcastle vs. Brighton 0-1 Premier League 11/05/2024 Newcastle vs. Brighton 1-1 Premier League 02/09/2023 Brighton vs. Newcastle 3-1 Premier League 28/07/2023 Brighton vs. Newcastle 1-2 Premier League Summer Series 18/05/2023 Newcastle vs. Brighton 4-1 Premier League 13/08/2022 Brighton vs. Newcastle 0-0 Premier League

Horario del partido

México (CDMX): 08:05 hs

08:05 hs Estados Unidos (ET): 09:05 hs

09:05 hs Estados Unidos (PT): 06:05 hs

06:05 hs Argentina: 11:05 hs

11:05 hs Colombia: 09:05 hs

09:05 hs Perú: 09:05 hs

09:05 hs Chile: 11:05 hs

11:05 hs España: 15:05 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Everton vs. Liverpool Domingo 29 de noviembre 06:00 09:00 13:00 Sunderland vs. Tottenham Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Fulham vs. Bournemouth Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Crystal Palace vs. Hull Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Arsenal vs. Man City Domingo 29 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis

Brighton y Newcastle se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League. El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico .

y . Brighton suma 22 puntos en el torneo.

suma 22 puntos en el torneo. Newcastle suma 13 puntos en el torneo.