Brighton recibe a Newcastle este domingo 29 de noviembre desde las 08:05 de México, 11:05 de Argentina, 15:05 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. El Brighton viene escalando posiciones y ya respira entre los puestos de arriba de la Premier League, mientras el Newcastle sigue sin encontrar la regularidad que lo saque de la mitad de la tabla.
No es un partido cualquiera para los de local, que pelean de igual a igual con los grandes del campeonato. Para el Newcastle, en cambio, cada punto pesa para empezar a despegar de la zona media.
La actualidad de ambos equipos
El Brighton llega golpeando la puerta de arriba, segundo con 22 puntos en 11 fechas. Viene de golear 4-0 en casa, aunque antes de eso sufrió una caída inesperada de visitante. De todos modos el nivel general del equipo lo mantiene entre los candidatos a seguir arriba.
El Newcastle, en cambio, no logra despegar y se ubica 13°, con apenas 13 unidades. Encadena dos empates seguidos, el último de ellos ante Arsenal, y antes había perdido como local. La visita a Brighton es una buena chance para cortar esa racha de resultados ajustados que no terminan de darle puntos.
El historial entre Brighton y Newcastle
El historial entre ambos tiene ventaja para el Brighton, que ganó 10 de los 24 enfrentamientos, por 6 del Newcastle y 8 empates. En goles también manda el equipo de la costa sur, con 28 contra 22.
En los duelos más recientes hubo de todo: la última vez el Newcastle se impuso 3-1, pero en el cruce anterior el Brighton había ganado 2-1. La diferencia entre ambos suele ser mínima y los empates no son raros.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/05/2026
|Newcastle vs. Brighton
|3-1
|Premier League
|18/10/2025
|Brighton vs. Newcastle
|2-1
|Premier League
|04/05/2025
|Brighton vs. Newcastle
|1-1
|Premier League
|02/03/2025
|Newcastle vs. Brighton
|1-2
|FA Cup
|19/10/2024
|Newcastle vs. Brighton
|0-1
|Premier League
|11/05/2024
|Newcastle vs. Brighton
|1-1
|Premier League
|02/09/2023
|Brighton vs. Newcastle
|3-1
|Premier League
|28/07/2023
|Brighton vs. Newcastle
|1-2
|Premier League Summer Series
|18/05/2023
|Newcastle vs. Brighton
|4-1
|Premier League
|13/08/2022
|Brighton vs. Newcastle
|0-0
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 08:05 hs
- Estados Unidos (ET): 09:05 hs
- Estados Unidos (PT): 06:05 hs
- Argentina: 11:05 hs
- Colombia: 09:05 hs
- Perú: 09:05 hs
- Chile: 11:05 hs
- España: 15:05 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Everton vs. Liverpool
|Domingo 29 de noviembre
|06:00
|09:00
|13:00
|Sunderland vs. Tottenham
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Fulham vs. Bournemouth
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Crystal Palace vs. Hull
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Arsenal vs. Man City
|Domingo 29 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Brighton y Newcastle se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Brighton suma 22 puntos en el torneo.
- Newcastle suma 13 puntos en el torneo.