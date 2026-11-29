Arsenal y Man City se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Emirates Stadium, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Arsenal recibe a Man City este domingo 29 de noviembre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium.

Arsenal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Man City tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Arsenal empató 1-1 como local ante Dortmund en la fecha anterior. Arsenal lidera la tabla con 28 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Newcastle.

En su último compromiso, Man City empató 2-2 como local ante Napoli. El conjunto marcha 3° con 22 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Fulham.

El historial entre Arsenal y Man City

Arsenal y Man City se enfrentaron 197 veces en los últimos años: 93 triunfos de Arsenal, 59 de Man City y 46 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/08/2026 Arsenal vs. Man City 3-0 Community Shield 19/04/2026 Man City vs. Arsenal 2-1 Premier League 22/03/2026 Arsenal vs. Man City 0-2 League Cup 21/09/2025 Arsenal vs. Man City 1-1 Premier League 02/02/2025 Arsenal vs. Man City 5-1 Premier League 22/09/2024 Man City vs. Arsenal 2-2 Premier League 31/03/2024 Man City vs. Arsenal 0-0 Premier League 08/10/2023 Arsenal vs. Man City 1-0 Premier League 06/08/2023 Arsenal vs. Man City 1-1 Community Shield 26/04/2023 Man City vs. Arsenal 4-1 Premier League

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Horario del partido

México (CDMX): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (ET): 11:30 hs

11:30 hs Estados Unidos (PT): 08:30 hs

08:30 hs Argentina: 13:30 hs

13:30 hs Colombia: 11:30 hs

11:30 hs Perú: 11:30 hs

11:30 hs Chile: 13:30 hs

13:30 hs España: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Everton vs. Liverpool Domingo 29 de noviembre 06:00 09:00 13:00 Sunderland vs. Tottenham Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Fulham vs. Bournemouth Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Crystal Palace vs. Hull Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Brighton vs. Newcastle Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05

En síntesis