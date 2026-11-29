Arsenal y Man City se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el Emirates Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Arsenal recibe a Man City este domingo 29 de noviembre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. Arsenal viene de empatar 2-2 con Newcastle y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Man City viene de empatar 1-1 con Fulham y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Arsenal y Man City

Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Jurriën Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Bruno Guimarães, Martín Odegaard, Declan Rice, Noni Madueke, Kai Havertz, Eberechi Eze. DT: Mikel Arteta.

Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol, Elliot Anderson, Phil Foden, Ayyoub Bouaddi, Iliman Ndiaye, Erling Haaland, Jérémy Doku. DT: Enzo Maresca.

Bajas y ausentes de Arsenal y Man City

Arsenal:

Bukayo Saka (lesión muscular)

Martín Zubimendi (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Louie Copley (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de abril de 2027)

Man City:

Sin bajas por lesión o suspensión.

La previa de Arsenal y Man City: todo lo que hay que saber

Día: domingo 29 de noviembre

domingo 29 de noviembre Hora: 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España

10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España Estadio: Emirates Stadium

Emirates Stadium Historial: 197 cruces — Arsenal ganó 93, Man City ganó 59 y empataron 46

197 cruces — Arsenal ganó 93, Man City ganó 59 y empataron 46 Último antecedente: 16/08/2026: Arsenal 3-0 Man City

16/08/2026: Arsenal 3-0 Man City Próximo partido de Arsenal: vs. Brentford, miércoles 2 de diciembre

vs. Brentford, miércoles 2 de diciembre Próximo partido de Man City: vs. Leeds, miércoles 2 de diciembre