Su nombre supuso durante mucho tiempo la gran esperanza del Reino Unido para volver a reinar a lo largo y ancho del planeta. Tras un inicio de carrera lleno de éxitos y de momentos que le hacían erigirse como una de las grandes figuras del fútbol mundial, Dele Alli cayó en un pozo sin fondo del que ahora busca salir. Escalofriante testimonio del ex Tottenham sobre su infancia, la convivencia con las drogas y la salud mental. Inglaterra aplaude que haya roto el silencio.

Un par de pasos por Everton y Besiktas dejaron chispazos de ese jugador que bajo el mando de Mauricio Pochettino reventaba la Premier League, la selección de los tres leones y que parecía tener de su lado para triunfar. Los escándalos se acumularon fuera del césped, también los problemas y a sus 27 años Dele Alli levanta la mano para pedir ayuda. The Overlap y Gary Neville, el lugar para empezar de nuevo.

“Me da miedo hablar de ello. Cuando volví de Turquía y me enteré de que necesitaba una operación, estaba muy mal mentalmente y decidí ir a un centro de rehabilitación de salud mental. Tratan adicciones y traumas. Sentí que era mi momento. No te pueden decir que vayas, tienes que saberlo y tomar la decisión tú mismo o no funcionará“, empieza el talentoso volante junto a la leyenda del Manchester United.

Infancia de drogas, alcohol y abusos

La niñez de Dele Alli, el inicio de una vida de retos y cuestiones que ahora pasan factura: “A los seis años, abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Mi mamá era alcohólica. Me enviaron a África para aprender disciplina y luego me enviaron de regreso”.

“A los siete, empecé a fumar; a los ocho, empecé a traficar con drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en una bicicleta, así que anduve con mi pelota de fútbol, y luego debajo llevaba las drogas. A los once, me colgaron de un puente. Fue un tipo del vecindario de al lado, un hombre”, reflexiona en The Overlap.

El retiro, una opción

A 36 meses del punto de quiebre: “A los doce, me adoptaron. Una familia increíble, no podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellas…Una mañana me levanté y tenía que ir a entrenar. Recuerdo que me miré al espejo y me pregunté si podía retirarme ya. Con 24 años. Haciendo lo que me gusta. Para mí fue desgarrador. Siempre he sido yo contra mí mismo en todo…Estaba atrapado en un mal ciclo y en cosas que me estaban haciendo daño”.

“Quiero ayudar a otros”, finaliza un Dele Alli que recibe mensajes de apoyo por parte de todo el Reino Unido e incluso de compañeros que como Harry Kane, aplauden la decisión de su ex compañero por salir de una situación tan difícil como alarmante. Everton, su nuevo hogar tras hacer parte de las Águilas de Estambul.