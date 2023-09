La situación de Harry Maguire se vuelve cada vez más complicada. Luego de un mercado de pases en el que fracasó su salida de Manchester United, el zaguero central volvió a la Selección de Inglaterra y recibió muchas burlas por el autogol encajado ante Escocia. El defensor salió a defenderse en las redes sociales.

Lo de Harry Maguire se hace cada vez más difícil de defender. Los constantes errores le costaron el brazalete de capitán y la titularidad en el plantel de Manchester United, la punto que estuvo a solo un paso de ser transferido al West Ham. Sin embargo, todo se cayó a última hora.

El regreso de Maguire a la Selección de Inglaterra era su oportunidad de demostrar que aún está para jugar al más alto nivel, pero las cosas no salieron bien. Corría el minuto 67′ cuando el jugador de los Red Devils encajó el gol en propia puerta.

El gol en contra que le daba el descuento a Escocia 1-2 detonó las trolleadas por parte de los hinchas rivales en el Hampden Park de Glasgow. Los locales se burlaron del zaguero central en los minutos restantes del partido, detonando las quejas del entrenador, Gareth Southgate.

Respuesta de Maguire

Luego del partido, Harry Maguire hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram. “Campamento agradable con los chicos. Siempre es un placer representar a mi país” dice el mensaje del defensor de la Selección de Inglaterra. Sin embargo, el jugador aprovechó para lanzar un dardo a los hinchas de Escocia.

Maguire completó el mensaje con la frase “Everywhere they go“. Para entrar en contexto, esta frase forma parte de un cántico de los hinchas ingleses contra Escocia. “Scotland get battered, everywhere they go” cantan los ingleses, que significa “Escocia es golpeada donde sea que vayan“.