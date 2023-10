Manchester United anunció de forma oficial la finalización de las obras y la apertura de sus nuevas instalaciones en el Centro de Entrenamiento que tiene en Carrington. Precisamente, esto se da luego de las brutales críticas que tuvo Cristiano Ronaldo, quien cuestionó lo atrasado que estaba el club en cuanto a instalaciones en su campo de prácticas antes de dejar el club a finales de 2022.

De acuerdo al comunicado oficial de Manchester United, las nuevas instalaciones beneficiarán a los equipos femenino y de la Academia del club. Según declaraciones de la directora de operaciones de la institución, Collette Roche, la inversión en estos trabajos de construcción fueron de más de 20 millones de libras esterlinas.

Entre las nuevas instalaciones que destacó el club mancuniano destacan un nuevo centro exclusivo para el equipo femenino, que cuenta con figuras internacionales como Mary Earps, Irene Guerrero, Ella Toone y Geyse Ferreira, entre otras. Lo nuevo consta de un gimnasio de última generación, áreas de rehabilitación, con jacuzzi incluido, salas de equipo y más. También hay un nuevo salón para jugadores, un restaurante, área de cocina en vivo, sala de video y para reuniones de equipo.

En cuanto a las mejoras para la Academia destaca un nuevo edificio con un gimnasio separado, que tiene espacios de oficina para el personal técnico, así como salas de reuniones. Todo lo necesario para continuar con la mejora del trabajo en las juveniles.

Las nuevas instalaciones llegan tras críticas de Cristiano Ronaldo

El anuncio de estas nuevas instalaciones que dio a conocer Manchester United en su centro de entrenamiento coincide con una de las quejas que tuvo Cristiano Ronaldo durante su paso por el club. En la recordada entrevista que tuvo con Piers Morgan para Talk TV antes de rescindir su contrato, había cuestionado que encontró al club igual que cuando se fue.

“Sorprendentemente, nada cambió (…) No sólo la piscina, el jacuzzi, incluso el gimnasio, la cocina, los chefs, a quienes aprecio, gente encantadora. Están detenidos en el tiempo. Me sorprendió mucho“, había cuestionado Cristiano. “Pensé que vería otras cosas, tecnologías e infraestructura. Desde que Ferguson se fue, no he visto una evolución. El progreso en el club es cero. Hay que derribarlo y reconstruirlo“, agregó.

Evidentemente, las duras palabras de Cristiano Ronaldo hicieron efecto en Manchester United. Es que, de acuerdo a lo dicho por Roche, los trabajos en las nuevas instalaciones en el Centro de Entrenamiento iniciaron en febrero de este año, cuando el portugués criticó todo esto antes de su salida a finales de 2022.

Manchester United se va reestructurando poco a poco

Estas nuevas instalaciones también coinciden con parte de la “revisión estratégica“, que habían anunciado los dueños de los Red Devils, la familia Glazer, en noviembre del año pasado. Fue en ese momento cuando anunció la apertura para recibir ofertas de inversión o compra del club.

En este sentido, la oferta por la compra del 25 por ciento de Manchester United del multimillonario británico Sir Jim Ratcliffe sería la única aceptada hasta el momento. Lo único que resta para que ésta tenga efecto inmediato es la aprobación de la Junta Directiva del club, es decir, de la propia familia Glazer.