El mercado de verano está en pleno apogeo y el FC Barcelona tiene aún muchos movimientos que realizar. Entre las salidas y las llegadas, un nombre resuena con fuerza en los pasillos del Camp Nou: Bernardo Silva. Y Pep Guardiola habló sobre ello.

El mediapunta portugués es un deseo expreso de Xavi Hernández, y las buenas relaciones de su representante, Jorge Mendes, con Joan Laporta podrían facilitar un acuerdo.

Guardiola habló sobre Bernardo Silva

En la rueda de prensa previa a la final de la Community Shield, Pep Guardiola habló sobre la posible salida de dos jugadores clave para él, entre ellos, Bernardo Silva.

Guardiola confirmó que ambos jugadores quieren seguir siendo parte del Manchester City, pero también dejó la puerta abierta a una posible salida: “No quiero jugadores que no quieran estar aquí. Quiero trabajar con muchachos que quieran quedarse. Pero necesitamos obtener una oferta adecuada, no recibimos una oferta adecuada. Si lo quieren, se subirán a un avión y hablarán con nuestro director deportivo“.

Guardiola y su fuerte postura

Guardiola siempre ha sido claro en su postura: quiere jugadores comprometidos. “Mi discurso no ha cambiado. Desde el primer día hasta el final, no quiero a ningún jugador que no quiera estar aquí. Quiero trabajar con los jugadores que quieren quedarse. Para nosotros Bernardo es muy importante y lucharemos para renovarle”.

¿Un cambio de aire para Bernardo Silva?

A pesar de la importancia de Bernardo Silva para el Manchester City, la posibilidad de un cambio de aires no se descarta. Si el FC Barcelona logra presentar una oferta adecuada, podríamos ver al mediapunta portugués vistiendo la camiseta blaugrana en un futuro cercano.

Sin embargo, la última palabra la tiene el jugador. ¿Decidirá Bernardo Silva cambiar de aires y embarcarse en una nueva aventura en el FC Barcelona? Solo el tiempo lo dirá.