Benjamin Mendy ha sido absuelto de todos los cargos por abuso sexual y goza de libertad plena. Ahora el francés intentará retomar su carrera tras su fichaje con Lorient, pero su condición económica es sumamente delicada. Manchester City mantiene una deuda multimillonaria con el futbolista.

Han sido años complicados para Benjamin Mendy. El futbolista fue acusado, encarcelado y llevado a juicio por varias acusaciones por crimenes sexuales. Esto llevó a Manchester City a suspender su salario desde septiembre de 2021.

Todo el proceso penal dejó al jugador al borde de la quiebra. El campeón del Mundial de Rusia 2018 tuvo que vender propiedades para cubrir con los gastos de todo su proceso. A todo esto se suma que HM Revenue and Customs busca que se dicte una orden de bancarrota contra el jugador por una deuda fiscal de casi 800.000 libras.

Enorme deuda de Manchester City

Según informa The Guardian, el contador del futbolista, cuyo nombre no fue revelado, aseguró que se encuentran en conversaciones con Manchester City. “Estamos en negociaciones para recuperar el pago atrasado sobre la base de que fue declarado no culpable“.

La fuente asegura que la deuda del club ronda entre los 9 y 10 millones de euros. “Su agente me ha dicho muy firmemente que el problema salarial se resolverá desde el Manchester City. De hecho, estaba muy corto de dinero. El costo del caso legal superó el millón de libras esterlinas” añadió el contador.