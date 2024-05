Un total de 21 partidos de invicto, 17 victorias y solo 4 empates en este tramo de la temporada. Son números que deberían dar confianza al Manchester City antes de visitar a Tottenham por la penúltima batalla de la Premier League, pero que lejos están de poner como favoritos a los skyblues. Los hombres de Pep Guardiola tendrán que romper con una racha más que negativa para no dejar el título en manos del Arsenal. Norte servido al norte de Londres.

Manchester City llega en velocidad crucero, pero ante el peor rival posible según indican los números. Desde que los Spurs cambiasen White Hart Lane o Wembley por su actual feudo los hombres de Guardiola nunca han podido ni siquiera marcarles en su feudo por Premier League. Una racha de 360 minutos y 4 partidos que siempre terminaron con derrota de los Skyblues. Tottenham ha ganado todos sus partidos de liga ante el vigente Rey de Europa desde entonces.

Hay registros desde la temporada 2019/2020. Dos marcadores de 2-0 y otro par de 1-0 son el registro en este sentido. Ojo que ya no se encuentra un Harry Kane que participó en el 85% de esos seis tantos con los que los Spurs se han convertido en una pesadilla para Manchester City. Guardiola no negó el peligro y dejó en claro que ha llegado la hora de buscar un paso al frente: “Solo tenemos una opción: ganar el juego…Sabemos que si no ganamos, no conseguiremos la Premier League. Eso es lo que tenemos que hacer para entender realmente qué tipo de equipo somos”.

“Aunque anotamos 15 goles (en cuatro partidos) y eso nos ha colocado aquí, eso no nos da ninguna ventaja extra para el partido de mañana”, sentenciaba Guardiola en la rueda de prensa de ayer. Hablamos de cuatro precedentes en Tottenham Stadium donde los de Pep ni siquiera han podido marcar un gol por Premier. Para que nos hagamos una idea de lo que le cuesta a los Skyblues medirse a los Spurs, solo en el Etihad estos han sacado 5 de los últimos 15 puntos en juego. Ningún equipo de la Premier ha sumado tanto en Manchester desde que el catalán es el DT.

Gol de Harry Kane en su última victoria ante Manchester City en Tottenham: IMAGO

Hay morbo grande. Tottenham se encuentra obligado a ganar tras el empate de Aston Villa ayer para soñar con la Champions. Los de Unai Emery se encuentran a solo 5 unidades con 6 en juego. El tema es que en caso de vencer a Manchester City, darán al Arsenal la posibilidad de ganar a Everton en la última jornada para quedarse con la Premier League. Mucho ruido en una previa marcada por la negativa racha de los skyblues en un estadio maldito. Eso sí, hay un precedente para ilusionarse.

La FA Cup, el espejo para Manchester City

La única victoria de los hombres de Guardiola ante Tottenham como visitante llegó en esta temporada. Un gol de Nathan Aké subía con polémica al marcador al minuto 88 del duelo de FA Cup entre Spurs y Manchester City. Es el único tanto que Pep ha podido ver de los suyos en el norte de Londres. La batalla por la Premier League para muchos, se define esta noche.

¿Cómo es la última jornada de Premier?

Más allá de lo que ocurra esta noche, todo se define el domingo. Arsenal recibirá en el Emirates a un Everton salvado de la lucha por el descenso. Londres quiere su primera Premier en 20 años, pero en caso de que Manchester City venza esta noche tendrán que esperar una mano amiga del West Ham en el Etihad. Los Hammers tampoco se juegan nada.