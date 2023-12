Las fiestas de fin de año son un momento sagrado dentro del calendario deportivo anual. Mientras alrededor del planeta se festeja la Navidad, la actividad futbolística se frena casi por completo. Salvo en un lugar, que es la excepción. En Inglaterra, la pelota sigue rodando.

El 26 de diciembre suele ser un día de descanso luego de la visita de Santa Claus, pero en la tierra en donde nació el fútbol, se convirtió en una fecha en el que la pelota toma un valor aún más especial y la actividad continúa. Es que ese día se celebra el Boxing Day, una tradición que se respeta año a año.

La leyenda del Día de la Caja tiene diversas teorías de cómo surgió. Entre todas ellas, existe una que está relacionada directamente con el fútbol. Sin dudas, una fecha histórica, particular y representativa dentro del mundo deportivo, por lo que resulta imposible suspender los partidos.

Qué es el Boxing Day

Es una fiesta de la más pura tradición británica. En tiempos de la Reina Victoria, se decidió que, en caso de que Navidad cayera domingo, los trabajadores tuvieran libre el día después del 25 de diciembre. Lo que en principio era una excepción a la regla, no tardó en convertirse en una costumbre y una festividad más de Gran Bretaña.

De esta manera, nacería el Boxing Day, que traducido al español sería algo así como El Día de las Cajas o, siendo más preciso, El Día del Regalo.

Muchas más teorías

Con el paso del tiempo, fueron varias las teorías que aparecieron para explicar los motivos de la festividad. Una de ellas data del Siglo X, cuando el Rey Wenceslao, duque de Bohemia, paseaba por las calles y se conmovió con un indigente al que se acercó para proporcionar pan y vino ante las inclemencias meteorológicas.

Desde entonces, se instauró la tradición de recoger dinero durante el periodo de Adviento -cuatro domingos previos a la Navidad- para ayudar a los más necesitados ese día 26 de diciembre. La comida o las ropas donadas eran entregadas en cajas –boxes-.

Otra teoría cuenta que el origen del Boxing Day llegó porque, el día después de Navidad, los aristócratas entregaban regalos a su servidumbre. Dichos regalos también venían en cajas.

La aparición del fútbol

La historia deportiva de esta celebración se remonta al año 1860. El Sheffield Football Club jugó contra el Hallam Football Club el primer partido de la historia del fútbol, que terminó ganando el equipo local por 2-0. Este encuentro se disputó el 26 de diciembre, en plena festividad del Boxing Day. A partir de allí, se incluyeron las primeras reglas futbolísticas.

Sin embargo, recién al 26 de diciembre de 1888 se realizaría el primer Boxing Day oficial de la historia. Fue en la temporada inaugural (1888-89) de la recién creada Football League, la primera liga de fútbol profesional del planeta. Los dos partidos se disputaron en esa jornada fueron West Bromwich–Preston North End y Derby County–Bolton Wanderers.

Instaurado en el calendario

Desde ese momento, la jornada se respetó casi a rajatabla. La fecha se ha mantenido a lo largo del calendario oficial del fútbol inglés hasta el día de hoy, a excepción de las suspensiones que sufrió la competición producto de los conflictos bélicos: de 1915 a 1918, producto de la I Guerra Mundial, y entre 1939 y 1945, años en los que el torneo se detuvo debido a la II Guerra Mundial.

Aunque, vale mencionar que en otras once ocasiones –1897, 1909, 1920, 1926, 1937, 1948, 1954, 1965, 1971, 1976 y 1982-, los partidos se disputaron el 27 de diciembre, por lo que técnicamente esos años tampoco hubo Boxing Day. Desde el comienzo de la Premier League moderna en la temporada 1992-93,el Día de las Cajas siempre se ha disputado el 26 de diciembre.

Particularidades de la fecha

Como no se trata de una jornada más, la Federación Inglesa no deja ningún detalle librado al azar, y organiza el calendario sabiendo la expectativa que genera esta fecha en los fanáticos de cada equipo. Hay una regla básica que se debe respetar: los partidos del Boxing Day no pueden ser entre dos equipos que estén separados por grandes distancias, para que nadie deje de pasar la Nochebuena con sus familias.

Justamente, uno de los principales atractivos que tiene este día es ver los estadios británicos repletos y la costumbre de llevar por primera vez a la cancha a los chicos. A raíz del suceso que genera la jornada, otras ligas están comenzando a tener en cuenta la opción de jugar en estas fechas navideñas.

Otro detalle significativo: el 26 de diciembre debe jugarse una fecha completa -salvo por circunstancia que obliguen a una modificación-, sin importar si se disputó o disputará otra jornada con pocos días de diferencia. De hecho, en algunas ocasiones, si el Boxing Day cae cerca de un fin de semana, juegan el 24 y el 26 o el 26 y el 28 de diciembre.

Factor diferencial

Esta jornada de fútbol, además de una tradición, supone otro punto de inflexión a la hora de mostrar el fútbol inglés al exterior. El hecho de jugar diez partidos en un mismo día, cuando la mayoría de las grandes ligas europeas están paradas, hace que los ojos de los aficionados estén puestos exclusivamente sobre la Premier League.

Esto supone más ingresos para los anunciantes y un punto a favor de la liga a la hora de negociar los derechos de televisión. Comercialmente, también es una fuente de ingresos para los clubes. Al tratarse de un día festivo, la mayoría de las personas gozan de vacaciones y es más fácil que vean los partidos y concurran al estadio de su equipo.

Un día deportivo

La televisión británica aprovecha esta jornada para transmitir Especiales Navideños y, desde hace unos años, es una tradición que muchos eventos deportivos se celebren específicamente ese día. Este es el día en el que los fanáticos ingleses van a la cancha junto a sus hijos y el resto de la familia, para disfrutar el fútbol en un ambiente festivo.

Otro deporte que celebra el Boxing Day es el Turf. Las carreras de caballos son muy famosas en Gran Bretaña y este día no es la excepción. Además, los británicos tienen algunas tradiciones como nadar en el Canal de la Mancha o algunas carreras más absurdas.