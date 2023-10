Si hay una deficiencia en Liverpool FC, que se ha visto en el arranque de temporada, es la falta de variantes en el mediocampo. Si bien logró los fichajes de Wataru Endo y Alexis Mac Allister para jugar en el eje del medio, lo cierto es que no hay quien ha podido tomar el lugar que dejó Fabinho. La directiva tiene en claro quién debe ser el elegido para esa posición y se trata de un finalista de la Copa Libertadores.

El Daily Mirror contó que André Trindade, mediocampista central de Fluminense, es objetivo prioritario de Liverpool. Sería el futbolista ideal para tomar el lugar de Fabinho, quien hoy se encuentra en el Al Ittihad de Arabia Saudita tras salir el pasado verano por 46.7 millones de euros.

André es una de las figuras del conjunto tricolor, que viene de ganar la semifinal ante Inter de Porto Alegre para llegar a la definición de la Libertadores (enfrentará a Boca Juniors). Liverpool ya se había interesado en su fichaje el pasado verano, sobre todo tras el pase fallido de Moisés Caicedo. Pero, el propio equipo brasileño desistió de negociarlo priorizando precisamente el certamen continental. El tiempo le dio la razón.

André será buscado en el mercado de enero

De acuerdo al citado medio, Liverpool buscará el fichaje de André en el próximo mercado de enero, en el invierno europeo. Una vez que haya terminado su compromiso en la Copa Libertadores, Fluminense considerará las ofertas que lleguen por su figura. Los Reds levantaron la mano el pasado verano y ahora irán a la carga sí o sí.

Hace algunas semanas, el presidente del Flu, Mario Bittencourt, reveló el interés del equipo de Anfield el pasado verano. “El director ejecutivo del Liverpool (Billy Hogan) me contactó directamente. Le respondí: ‘Amigo mío, ahora no vendo jugadores ni los entrego‘”, le contó a ESPN Brasil. De todas maneras, no descartó que podría cederlo a partir de diciembre o enero.

Con Endo y Mac Allister, Jürgen Klopp ha logrado compensar la posición central del mediocampo, un lugar en el que extrañan a una figura como Fabinho. Sin embargo, con André, ese problema se podría solucionar, por lo que será uno de los nombres a seguir en enero.

¿Cuánto vale André, figura de Fluminense?

El crecimiento de André va de la mano con el camino de Fluminense en la Copa Libertadores. El mediocampista de 22 años tiene un valor de 15 millones de euros y en aumento, según el portal especializado Transfermarkt. Liverpool, de acuerdo a información de la BBC y ESPN, trató de comprarlo en el pasado verano por 30 millones de euros, aunque Fluminense rechazó la propuesta.

¿Cuándo jugarán Fluminense y Boca la final de la Copa Libertadores?

Fluminense, con André como figura, espera en la final de la Copa Libertadores por Boca Juniors. El partido se jugará en el Maracaná el próximo 4 de noviembre.

¿Cuáles fueron los refuerzos de Liverpool durante el pasado mercado?

Liverpool ha tenido varias negociaciones durante este mercado, pero sólo fichó a Alexis Mac Allister (Brighton), Dominik Szoboszlai (RB Leipzig), Ryan Gravenberch (Bayern Múnich) y Wataru Endo (Stuttgart).

¿Qué jugadores se fueron del Liverpool esta temporada?

Los Reds han tenido muchas salidas. Transfirieron a Fabinho (Al Ittihad) y Jordan Henderson (Al Ettifaq), mientras que dejaron irse libres a Roberto Firmino (Al Ahli), Naby Keïta (Werder Bremen), Alex Oxlade-Chamberlain (Besiktas) y James Milner (Brighton). Concluyó el préstamo de Arthur Melo (Juventus) y se fueron cedidos Fábio Carvalho (RB Leipzig), Sepp van den Berg (Mainz), Calvin Ramsay (North End Preston), Nathaniel Phillips (Celtic) y Rhys Williams (Aberdeen).

¿Cuándo se juega el próximo partido de Liverpool?

Tras ganarle a Union Saint-Gilloise, Liverpool ya piensa en el próximo partido. Tendrá un duro enfrentamiento ante Brighton el próximo domingo 8 de octubre por la octava jornada de la Premier League.