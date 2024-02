Anfield Road tendrá nuevo capitán de barco desde el 1 de julio. Jürgen Klopp dejará Liverpool tras una vida por Merseyside que obliga a encontrar más pronto que tarde un sustituto de peso. Desde el Reino Unido ya hablan de unos Reds que espían al máximo candidato desde el pasado fin de semana. No tendrán tanta competencia como hace solo unas semanas por dicho nombre.

The Mirror confirma que hubo ojeadores del gigante inglés lejos del Reino Unido solo unos días atrás. El objetivo pasaba por ver a uno de los nombres más aclamados por la opinión popular para tomar las riendas del proyecto de Klopp. El alemán ha consolidado un proyecto que seguirá sin su imagen tras el final del mes de junio. Hubo trabajadores del Liverpool por Alemania durante un Leverkusen vs. Bayern Múnich donde la figura de Xabi Alonso se robó todas las miradas.

Es el objetivo de Anfield. El vasco comanda una revolución que podría darle su primer título de Bundesliga a Leverkusen. Por Inglaterra comentan que los ojeadores del Liverpool dijeron presentes durante el 3-0 al Bayern Múnich por parte de un entrenador tan joven como apetecible para los grandes de Europa. El hecho de que Carlo Ancelotti renovase en Real Madrid despeja el camino pensando en un hipotético regreso de Alonso a Merseyside.

“Sí, seguro, he soñado con ser el entrenador del Liverpool, mi pasión, vínculo y compromiso está ahí. Pero estoy muy feliz aquí. Disfruto mi trabajo aquí. Estoy pensando en donde estoy en este momento. Estoy en un gran lugar… No sé qué sucederá n el futuro y no me importa en este momento”, ha llegado a decir incluso Alonso ante los rumores que le unen a Anfield tras el anuncio de Klopp. No es el único nombre que aparece en la lista de futuribles, más sí el que más fuerte pisa por un cargo que tendrá nuevo dueño en verano.

Nombres como Roberto De Zerbi, Unai Emery, Steven Gerrard, Graham Potter y hasta Julian Nagelsmann. Todas estas hojas de vida son analizadas como posibles herederos de un Klopp que ha comentado igualmente que no buscará meterse en la decisión de la directiva. La figura de Alonso gana peso en lo que es su primera temporada completa en una de las grandes ligas. Comanda la Bundesliga con 55 unidades (5 más que Bayern) a falta de 13 finales. Leverkusen sueña con mantenerle hasta el final de su contrato en el 2026. ¿Hay heredero?

Los números de Alonso en Anfield

Desde 2004 hasta el 2009 fue el gran escudero de Gerrard. 210 partidas, 18 goles y 16 asistencias componen el paso de Alonso por un Liverpool con el que incluso ganó la famosa Champions del 2005 ante AC Milan. Tras un paso como DT por la cantera de Real Madrid o el filial de Real Sociedad, comanda el proyecto que puede cambiar el resultado final de la Bundesliga más de 11 años después.

El perfil del vasco

“He tenido entrenadores que me han marcado y con los que he aprendido mucho como John Toshack, Raynald Denouei, Rafa Benítez, Mourinho o Guardiola. Vas aprendiendo mucho de ellos, de cómo lideran y de cómo son capaces de generar o transmitir una idea. Aprendes, pero tienes que ser tú mismo y formarte. Si quieres ser un copia y pega no vas a ser tan bueno como el original. Estoy madurando y aprendiendo”, palabras del actual DT de Leverkusen a Bolavip durante su paso por Real Sociedad B. Del País Vasco a Liverpool, la hoja de ruta que empieza a trazarse.