Terremoto desatado en un Etihad Stadium donde ponen fecha de vencimiento para la aventura de Pep Guardiola en Manchester City. El ex entrenador del Barcelona dejaría el conjunto británico en el 2025 mientras empiezan a surgir nombres pensando en su reemplazo. Ni Xabi Alonso, Michel o Julian Nagelsmann son los favoritos si hablamos meramente de quien quiere el catalán que tome las riendas de su equipo en 12 meses.

Daily Mail no duda: la era Guardiola solo tiene una temporada más de vida. El contrato del entrenador no será renovado por su deseo de emprender rumbo a nuevos destinos. Se empieza a hablar de diversos candidatos en una prensa inglesa que por supuesto no duda en la dificultad de acertar con el primer reemplazante de Pep. Xabi Alonso, Michel o Julian Nagelsmann suenan con fuerza, pero no son ni mucho menos el favorito de quien ha llevado al Etihad al siguiente nivel. Un 1-1 de la última fecha de la pasada temporada ante Brighton es la clave de todo.

“Será el próximo entrenador del Manchester City…Es uno de los DTs más influyentes de los últimos veinte años. No hay plantel que juegue como juega el suyo. Hablamos de algo único”. Es la frase que según The Telegraph habría dicho Guardiola en los pasillos del Amex Stadium sobre la figura de Roberto De Zerbi. El joven DT italiano es uno de los nombres mejor valorados por Pep a la hora de pensar en una nueva era por el Etihad. Recordemos que este ha terminado su aventura con los Seagulls en las últimas horas y que espera por nuevos retos.

Un problema para Manchester City a corto. Chelsea, tras la salida de Mauricio Pochettino, se encontraría en charlas con el entorno del italiano para buscar su llegada a The Bridge de cara a la próxima temporada. Pese a la irregularidad mostrada en Brighton en el final de campaña, la figura de Roberto De Zerbi es para los medios ingleses la mejor parada en cuanto a las valoraciones que hace Guardiola sobre quien debe ser heredero. La vara se encuentra más que alta y según Daily Mail, Pep se marcha el 30 de junio del 2025.

Roberto De Zerbi y Pep Guardiola: IMAGO

“La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme. Ya hablé con el club y le dije que por ahora quiero quedarme. Estaré aquí la próxima temporada, luego hablaremos”, palabras oficiales del mismísimo Guardiola sobre lo que viene por delante. Tras la derrota en la final de la FA Cup ante Manchester United en Wembley, sus hombres se han ido de vacaciones hasta inicios de un mes de julio donde los skyblues empiezan una temporada con hasta seis torneos por delante. Empieza la carrera por encontrar al heredero de Pep.

¿Cómo ha sido la carrera de De Zerbi?

Apenas 44 años tiene este joven entrenador que ha maravillado hasta a Guardiola. Darfo Boario de la cuarta división del Calcio. Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo, Shakhtar Donetsk y Brighton componen una carrera de hasta 394 partidos y 160 victorias. Un título de Serie C de Italia y de la Supercopa de Ucrania, su palmarés antes de ser una de las hojas de vida más codiciadas del viejo continente.

Los números de Guardiola en Manchester City

Pep cambió la historia de una ciudad dominada por Manchester United. Ocho temporada marcadas por éxitos de todo tipo ha dejado Guardiola por el universo citizen. 472 partidos, 343 victorias, 66 empates y apenas 63 derrotas, el balance de una era con hasta 17 títulos tanto locales como en el ámbito UEFA o FIFA.