Inglaterra se alista para momentos de cambio. El conjunto dirigido por Gareth Southgate quedó en deuda por una Eurocopa donde el gol de Mikel Oyarzabal hizo justicia a un certamen donde los de Gareth Southgate nunca pudieron mostrar su mejor versión. Suenan tres nombres para reemplazarle y dentro de ellos no aparece Pep Guardiola. ¿Se termina el gran sueño de la FA?

“Ahora no es el momento de hablar de eso. Necesito hablar con la gente adecuada y darme un poco de tiempo. Llegar a otra final…Fue un privilegio tener la oportunidad, pero quedarme corto es duro en este momento”, palabras textuales de Gareth Southgate para dejar en claro como su continuidad más allá del 31 de diciembre del 2024 se encuentra en duda pensando en lo que viene por delante. El seleccionador de los Tres Leones, duramente cuestionado por la prensa.

Se indica en el Reino Unido que ya suenan tres nombres para reemplazarle, pero que Pep Guardiola no aparece en estos de cara al futuro. Eddie Howe del Newcastle, Graham Potter y Thomas Tuchel, las primeras hojas de vida desveladas por The Guardian para comentar alrededor de una trama que promete dar novedades de todo tipo en estas horas. El entrenador del Manchester City, con contrato hasta el 30 de junio del 2025, de momento no aparece como una posibilidad tangible a los ojos de la FA.

“Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa. Una Copa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de cinco, diez, 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador”, reflexionaba en una entrevista para ESPN Brasil sobre el mes de febrero el propio Guardiola. No durará mucho más tiempo su carrera por un fútbol de clubes donde desde el 2008 apenas ha tenido 12 meses de descanso. Pep ha reconocido que no se ve hasta sus 70 años en la actividad.

Graham Potter y Eddie Howe, primeras opciones para reemplazar a Southgate: IMAGO

¿Qué se viene para Inglaterra tras la Eurocopa? Concretamente actividad por la UEFA Nations League. Le esperan seis partidos al equipo de Gareth Southgate en el nuevo torneo creado por Nyon a nivel de selecciones. Durante los parones de selecciones de septiembre, octubre y noviembre, les veremos medir fuerzas con: Irlanda, Finlandia y Grecia por un lugar en la Liga A del torneo. La crisis de juego que azotó durante la Eurocopa promete pasar factura en el seno del combinado británico.

Pochettino, la cuarta opción

El argentino es una opción más según indican desde The Guardian. Ni mucho menos a la altura de los Eddie Howe, Graham Potter y Thomas Tuchel, pero sí con buenas consideraciones en la FA tras varios años en Southampton o Tottenham. La carrera por saber quien dirige a los Tres Leones en el Mundial del 2026 empieza de manera inminente.

Los números de Southgate con Inglaterra

A sus 53 años el nacido en Watford asume el momento de mayor turbulencia con Inglaterra. Una era que comenzó en el 2015 con la selección mayor tras un gran ciclo en la Sub-21 de los británicos. 102 partidos, 61 empates, 24 derrotas, 212 goles a favor, 72 en contra y cero títulos componen su paso por Wembley. Es el primer DT en perder dos finales de Euro consecutivas.