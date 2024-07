Manchester City y Pep Guardiola esperan por el inicio de la que de momento sigue siendo la última temporada del ex Barcelona por la Premier League. A solo unas horas de la final de la Eurocopa, un jugador del Real Madrid confiesa que habla con una figura de los skyblues para buscar convencerle de llegar al Santiago Bernabéu: “Le digo todos los días que fiche por nosotros, que le necesitamos”.

Todo partió por una entrevista de Dani Carvajal con COPE. A horas de jugar su primera final de Eurocopa y de buscar la cuarta para la selección de España, el lateral del Real Madrid reconoce su deseo de que Rodri sea merengue en todos los sentidos. En tiempos de preguntas sobre quien tomará el rol de Toni Kroos en el Bernabéu, el lateral de los blancos no duda en señalar a una de las máximas figuras de Pep Guardiola.

“¿Si ficharía a Rodri? Sí, sin duda, yo se lo digo todos los días. Deja Mánchester, que no hay sol, vente a Madrid que te necesitamos, además tú eres de aquí de Madrid”, la respuesta del jugador de Carlo Ancelotti alrededor de la estrella de Guardiola. Hablamos de una de las cartas más estelares de un proyecto que ha ganado cuatro Premier League seguidas y que ya es incluso el capitán de España en la Eurocopa. ¿Qué responde el jugador?

Fue la otra gran consulta que tuvo que responder Carvajal alrededor del tema. Bajo sus palabras, Rodri no da de momento luz verde a ninguna operación entre dos clubes rivales a lo largo de las últimas Champions League: “Me dice que tiene contrato, que en Inglaterra no hay cláusulas… me da largas, me da largas, pero sería el fichaje, sin duda. Siendo español, en Madrid… yo creo que encajaría perfecto”.

Rodri, el sueño de Carvajal para Real Madrid: IMAGO

Hablar de Rodri supone comentar igualmente la figura de un canterano del Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Tuvo un fugaz paso por el equipo Colchonero antes de recalar en un Villarreal donde explotó por todo lo alto. El Cholo no tuvo dudas, lo repescó y solo 12 meses más tarde, Guardiola pagaba cerca de 70 millones de euros por sus servicios. Hay voces en la casa blanca que les encantaría verle en el Bernabéu.

Los números de Rodri con Guardiola

Desde el 2019 que el volante defiende los intereses de una entidad que domina Inglaterra con puño de hierro. 257 partidos, 26 goles, 8 títulos locales y 2 de carácter internacional con Manchester City, sus registros en un Etihad donde tiene contrato hasta el 30 de junio del 2027. Operación difícil donde las haya para quien quiera sacarle del Reino Unido.

Elogios de Rodri a Real Madrid

“Real Madrid ha vuelto a demostrar que es el mejor equipo del mundo, ha vuelto a ganar una Champions…Así funciona para mí, tengo esa filosofía de que el que gana es el que lo merece…El año que viene trataremos de quitarle la corona otra vez al Madrid”, sus palabras antes de la Eurocopa al ser consultado sobre si se encuentra o no en el mejor club del planeta. Carvajal confiesa que le encantaría verle tomar el rol de Kroos.