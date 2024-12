Kevin De Bruyne se refirió a los rumores que lo distanciaban de Pep Guardiola

La seguidilla de siete partidos sin victorias (de los cuales 6 fueron derrotas y uno terminó en empate con el Feyenoord luego de que el City fuera ganando 3 a 0) del Manchester City dio para todo tipo de comentarios en el Reino Unido. Desde una destitución repentina de Pep Guardiola -que fue confirmado en el cargo hasta mediados del 2026- hasta conflictos dentro del vestuario.

De hecho, uno de los presuntos inconvenientes puertas adentro los tenían como protagonistas al catalán y Kevin De Bruyne. Es que la prensa británica le cuestionaba al entrenador el motivo por el cual no contaba con el belga, frente a la gran cantidad de resultados adversos, si ya estaba recuperado de su lesión.

Al respecto, quien se encargó de disipar estos trascendidos fue el propio De Bruyne, en una conversación con la BBC, luego del triunfo 3 a 0 sobre el Nottingham Forest, este miércoles 4 de diciembre: “Sé que se ha hablado mucho. Nunca ha habido problemas entre Pep y yo. Él sabe que he estado luchando [con una hernia deportiva]. Es doloroso e incómodo”.

En ese mismo sentido, aclaró que su contratiempo físico, el cual lo apartó de los terrenos de juego en gran parte de los compromisos del Manchester City en los últimos tres meses, no fue fácil de solucionar: “Ha sido una lesión incómoda, un misterio y un enigma. Estoy mejorando poco a poco. Pude jugar una gran cantidad de minutos y no me sentí mal”.

Para cerrar, De Bruyne apuntó que espera que la victoria ante el Nottingham sea un nuevo punto de partida para volver a posicionarse en la pelea por el título de la Premier League: “Hoy esperamos dar un primer paso para mejorar. Es bueno cambiar el ritmo. En algunos partidos que perdimos hubo periodos en los que no jugamos mal”.

Manchester City quedó a nueve unidades del Liverpool

Con el triunfo ante el Nottingham Forest, el Manchester City logró acortar distancias con el Liverpool (empataron 3 a 3 con el Newcastle United) en la tabla de posiciones de la Premier League 2024/2025. De igual modo, los citizens, que se ubican en el cuarto escalón, todavía están a nueve unidades del conjunto de Arne Slot.

¿Cuándo juega el Manchester City con el Crystal Palace?

Manchester City, ahora, buscará se segunda victoria consecutiva frente al Crystal Palace en el Selhurst Park el próximo sábado 7 de diciembre desde las 16:00 horas de Europa Central, en uno de los encuentros correspondientes a la jornada 15 de la Premier League.

