La era de Arsène Wenger marcó un antes y un después en el Arsenal. Los 22 años que pasó en el club inglés dieron paso a uno de los periodos más exitosos y con ello también dio vitrina a una gran cantidad de jugadores formados en casa.

Entre los nombres destacados apareció Henri Lansbury, quien pintaba como una de las grandes promesas. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, a sus 32 años ha decidido retirarse oficialmente del fútbol.

El jugador se formó y debutó en el Arsenal. Con el técnico francés al mando de los ‘gunners’ se hizo un espacio en el primer equipo. Inclusive fue elegido entre el selecto grupo de los con mayor proyección.

Pero la irregularidad lo llevó a tener presencia en solo ocho partidos y se vio obligado a salir tempranamente del club. Aunque esto no truncó su carrera. Como centrocampista logró destacarse en clubes como Watford, West Han, Nottingham Forest, Bristol City y Luton Town donde consiguió el reciente ascenso a la Premier League.

Todo indicaba que renovaría con el cuadro de Bedfordshire, pero no llegó a acuerdo y tras las lesiones que sufrió en 2022, decidió cortar con su carrera como futbolista. Pero ahora su vida ha tomado otro rumbo y se dedicará a un nuevo emprendimiento también ligado al fútbol.

Es que ahora lleva un emprendimiento que lleva por nombre ‘Grass Gains’ y que junto a varios colegas busca mejorar el césped de los campos de fútbol en Europa.

“Surgió durante la cuarentena por el Covid-19 cuando estaba atrapado en casa y me dediqué a la jardinería. Empecé a ocupar cosas tóxicas y fertilizante. Mi señora no estaba muy contenta con los niños corriendo por el césped inmediatamente después. Ella fue la que me dijó ‘¿por qué no pueden simplemente hacer un fertilizante orgánico?’ Eso marcó el inicio de todo“, indicó a Talksport.

Hasta el momento ya ha trabajado los terrenos de varias canchas como la del Fulham y Genk. Pero no se queda en eso y en los próximos días viajará a Mónaco para mejorar el campo del cuadro francés. Por lo que se espera que el nombre de su emprendimiento siga presente en el fútbol.

“Quiero ayudar a los equipos pequeños. Quiero que los niños puedan tener un campo de juego en buenas condiciones para que puedan jugar“, sentenció Lansbury.