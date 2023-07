Rechazó a Manchester United e hizo una sorprendente confesión: "Me crucé a Alex Ferguson y me cagué encima"

En tiempos de mercado siempre trascienden historias de fichajes que pudieron haber ocurrido, pero no terminaron en final feliz. Así es como se conoció la historia de John Obi Mikel, quien pudo fichar por Manchester United, pero al final terminó jugando en Chelsea.

Mikel es recordado por su paso por los Blues entre las temporadas 2006 y 2017. Llegó al club de Stamford Bridge a cambio de 20 millones de euros pagados al Lyn de Noruega. Sin embargo, antes de que se efectúe este fichaje, negoció con Manchester United y hasta tuvo dos reuniones con Sir Alex Ferguson, el entrenador de aquel entonces.

Tras estos encuentros con Ferguson, al final, el nigeriano optó por jugar en Chelsea. Y se dio una situación particular cuando ambos se enfrentaron por primera vez en Old Trafford luego de estas negociaciones fallidas. Mikel lo vio a Ferguson y su reacción dejó a muchos entre risas y con la boca abierta.

En una entrevista con el podcast The Debrief, Mikel reveló lo que sucedió cuando se cruzó con Ferguson por primera vez vistiendo la camiseta de Chelsea. “Estaba saliendo del vestuario y cuando salía por la puerta de la esquina, él también salió y yo simplemente me cagué“, dijo para la sorpresa de los entrevistadores.

“No puedo recordar lo que pasó, creo que me tropecé en las escaleras, me miró y simplemente se fue. Empezó a masticar chicle y simplemente se fue. No dijo una palabra“, contó. Y agregó: “Fue una mirada de muerte. Lo vi unas cuantas veces después de eso y comenzamos a hablar sobre eso y él se olvidó y me perdonó“.

Sir Alex Ferguson nunca acusó a Mikel de nada y hasta lo apoyó cuando muchos criticaron al nigeriano. “No creo que sea cierto que Mikel no quiera unirse al Manchester United; creo que se ha visto obligado a decirlo. Su familia ha estado bajo una gran presión y las circunstancias son muy tristes“, comentó en su momento.

John Obi Mikel disputó un total de 372 partidos en Chelsea durante los 11 años en el club. Quedó libre y luego tuvo pasos por equipos de China y Turquía, además de jugar en Inglaterra para Middlesbrough y Stoke City. Se retiró en 2021 jugando en Kuwait.