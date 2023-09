El mercado ya terminó para Manchester United con varios fichajes ya conocidos y presentados. Sin embargo, se está dando una situación particular con un jugador que anunció su salida del club en mayo pasado, pero se lo ha visto en los últimos días en las prácticas del club en el Centro de Entrenamiento en Carrington.

Phil Jones anunció su salida de los Red Devils en mayo pasado con una emotiva carta publicada en sus redes sociales. “He dicho antes que me resultaba difícil incluso hablar con mi equipo -compañeros- porque me dolió no poder ayudarlos, me dolió que mi familia no pudiera verme los días de partido, y sientes que estás defraudando a la gente“, dijo entre otras cosas.

Sin embargo, desde los primeros días de septiembre, el defensor de 31 años retornó al campo de entrenamiento de Manchester United en Carrington. De acuerdo al diario The Sun, se lo pudo ver en las prácticas, sobre todo, del equipo Sub 18 del club.

Según el citado medio, la idea de Phil Jones es seguir con su carrera como futbolista profesional, aunque todavía no tiene ofertas para ello y sigue como agente libre. Desde el club mancuniano tampoco tienen pensado ofrecerle algún cargo como entrenador, más allá de estas visitas a Carrington. El defensor considera la posibilidad de dirigir, pero en un futuro.

A Manchester United, de acuerdo al Sun, le gusta invitar a ex jugadores del club a entrenamientos de sus equipos juveniles para beneficiarlos con esta experiencia. También sirve para motivar a dichos futbolistas y tenerlos cerca del club.

Phil Jones jugó un total de 229 partidos donde marcó seis goles y dio 10 asistencias desde su llegada en 2011, proveniente de Blackburn Rovers. Con los Red Devils ganó un total de seis títulos.

¿Cuáles son los refuerzos del Manchester United durante este mercado?

Manchester United, hasta el momento, confirmó los fichajes de Altay Bayindir (Fenerbahçe), Rasmus Hojlund (Atalanta), Mason Mount (Chelsea), André Onana (Inter), Jonny Evans (Leicester) y Sofyan Amrabat (Fiorentina). Además, llegó Sergio Reguilón (Tottenham) en calidad de cedido.

¿Qué jugadores se fueron del Manchester United esta temporada?

Los Red Devils, en tanto, transfirieron a Dean Henderson (Crystal Palace), Anthony Elanga (Nottingham Forest), Fred (Fenerbahce), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Alex Telles (Al-Nassr) y Zidane Iqbal (FC Utrecht). Brandon Williams (Ipswich), por su parte, se fue cedido al igual que Mason Greenwood (Getafe). En tanto, David De Gea, Phil Jones, Axel Tuanzebe y Jack Butland (Rangers) terminaron sus contratos. Mientras que Marcel Sabitzer (volvió a Bayern Múnich y fue fichado por Borussia Dortmund) y Wout Weghorst (Burnley) finalizaron sus préstamos.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Manchester United?

Tras caer ante Arsenal, Manchester United tiene suficiente tiempo para preparar otro duro partido. Recibirá el sábado 16 de septiembre en Old Trafford a Brighton por la quinta jornada de la Premier League.