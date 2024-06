Aston Villa volverá a la UEFA Champions League después de muchos años y por ende hay que reforzar las filas del equipo de Unai Emery. Los villanos miran al mercado argentino y a dos compatriotas del Dibu Martínez como una opción de cara a una temporada más que movida en la ciudad de Birmingham.

Fabrizio Romano desvela las últimas novedades alrededor de un conjunto que diese la gran sorpresa en la pasada Premier League. Aston Villa reventó el Big Six, se puso por encima de potencias como Manchester United y Chelsea, pero por encima de todo consolidó un proyecto que ahora mismo mira al mercado de fichajes con dinero y claros objetivos. La salida de Douglas Luiz puede suponer un giro de 180 grados en el futuro de los Enzo Barrenechea o Matías Soulé.

“Aston Villa y Juventus siguen trabajando en el intercambio de Douglas Luiz para encontrar una solución. Enzo Barrenechea, opción discutida. Dean Hujisen, apreciado pero caro. Moise Kean no es una opción”, desvela el periodista más buscado en estas fechas del mercado de fichajes. El pivote de 23 años y que rindió en los últimos meses para un sorprendente Frosinone donde compartió equipo con Matías Soulé podría entrar en un intercambio de cara a una temporada donde la Vecchia Signora también regresa a la Copa de Europa.

¿Y el zurdo que buscó nacionalizar Italia? Pues Fabrizio Romano habla de que momento no entra en los objetivos que Juventus tiene en la operación. Aston Villa estaría interesado en sus servicios, pero solo una suma exacta puede sacarle de Turín: “Matías Soulé, de momento no incluido en las conversaciones entre Juventus y Aston Villa por su valor. La Juventus cree que Soulé vale 40 millones de euros; atención total a Enzo Barrenechea e Iling Junior más una tarifa de alrededor de 25 millones de euros para Douglas Luiz”.

Enzo Barrenechea y Matías Soulé en un entrenamiento con Juventus: IMAGO

Son los dos nombres que han sido relacionados con la salida del brasileño rumbo a una ciudad de Turín donde se alistan para una nueva era con Thiago Motta. Juventus recordemos, fue descalificado de la pasada Champions gracias a diversas irregularidades en el Fair Play Financiero de la UEFA. La Vecchia Signora busca recaudar dinero no solo para mantener sus piezas, sino para por encima de todo potenciar una plantilla que apenas pudo luchar por el título de Serie A en los últimos meses.

Soulé rechazó jugar la Eurocopa

“Hablé con Spalletti, le dije la verdad, Italia quiere convocarme pero la realidad es que me siento argentino…Le di las gracias porque me quería pero estoy esperando a Argentina, mi corazón siempre me dice Argentina”, palabras del jugador Bianconeri en Mediaset para desvelar su deseo por vestir la camiseta Albiceleste en un futuro cercano.

¿Hasta cuándo tiene contrato Soulé en Juventus?

El argentino se encuentra amarrado a Turín hasta como mínimo el verano del 2026. Se le tiene dentro de una lista de proyectos juveniles que marcará la nueva era de una entidad sumida en crisis extra deportivas en los últimos cursos. Se le da un valor de mercado en Transfermarkt que llega ya a los 25 millones de euros. Por 40 Fabrizio Romano avisa que las puertas están abiertas.