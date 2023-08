Manchester United ha tenido su debut en la temporada 2023-2024 de la Premier League y han conseguido sus primeros 3 puntos ante Wolverhampton. El portero, André Onana ya generó polémica por una dura acción sobre Sasa Kalajdzic.

Este lunes 14 de agosto se jugó el primer partido de Manchester United en la Premier League. Los Red Devils ganaron por la mínima diferencia, pero una acción del arquero, André Onana les pudo costar un penal en contra sobre el final del encuentro.

Ya sobre el tiempo agregado, Onana salió a cortar un centro y acabó golpeando fuertemente a Sasa Kalajdzic. La jugada generó una grán polémica y el entrenador de los Wolves, Gary O’Neil salió a quejarse fuertemente.

Jugada polémica

“Parecía que el portero casi le arranca la cabeza a nuestro delantero centro. Si vas a por la pelota y golpeas al jugador tan fuerte, es una penalización. Al principio pensé que el árbitro se acercaba a mirar la pantalla, pero desafortunadamente me amonestó a mí y no a Onana por aplastar a nuestro delantero centro” fue la queja del DT.

Jon Moss, director del Colegio de Árbitros de la Premier League (PGMOL), reconoció públicamente el error y consideró que debió pitarse el penal. El cuerpo arbitral, incluyendo al asistente del VAR, ha sido suspendido.

“Acabamos de hablar con Moss y le agradezco que haya venido y se haya disculpado y haya dicho que era un penalti claro y que se tenía que haber pitado. Probablemente solo me haga sentirme peor, porque una vez que sabes que tenías razón, te sientes peor por irte sin nada. Le agradezco que haya admitido que era claro y que no se podía creer que el árbitro no lo viera y que el VAR tampoco” añadió O’Neil.