El mercado de fichajes sigue adelante por el fútbol europeo, dónde millonarios operaciones se toma en el día a día de una ventana de traspasos con noticias de último minuto y confirmaciones de todo tipo. Fabrizio Romano ya anuncia en sus redes sociales el destino de un Ángel Di María que volverá a la ciudad de Lisboa en las próximas semanas. Benfica recupera a su hijo.

El campeón del mundo con Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022 suponía uno de los grandes enigmas de este período del año donde millones y jugadores se mueven a lo largo del planeta. Tras una etapa por Juventus marcada por la irregularidad de la Vecchia Signora y tras una década en la élite de este deporte, Di María regresará a la que fue su primera casa en el viejo continente. Operación gratuita para las Águilas.

“¡Ángel Di María al Benfica, Here we Go! Acuerdo verbal revelado hace dos semanas, ahora completado y sellado. Trato cerrado. Los documentos están listos, se firmará más tarde hoy, el Benfica está preparando la presentación oficial de Di María. Contrato válido por 12 meses”, la confirmación oficial del gurú del mercado de fichajes sobre el futuro del Fideo.

¿Un 2024 en Rosario?

Queda saber únicamente qué deseará hacer el argentino cuando su nuevo vínculo laboral finalice sobre el sexto mes del próximo año. Rosario Central hoy ha soñado con su regreso a la Primera División del campeón del mundo desde hace meses, por lo que habrá que ver si Benfica es o no el último escalón antes de culminar una carrera de ensueño en el gigante de arroyito.

121 partidos, 15 goles, 28 asistencias y 4 títulos locales, el primer balance del paso de Di María por una ciudad de Lisboa donde se reencontrará con compañeros de selección como Nicolas Otamendi. El extremo de 35 años vuelve a un Estadio Da Luz donde será presentando nuevamente en las próximas jornadas. Quedarse en Europa, clave pensando en la Copa América.